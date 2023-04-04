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Hıdırellez nedir, ne zaman kutlanır? 2023 Hıdırellez gelenekleri nelerdir? Dilek, dua, ritüeller...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.04.2023
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Hıdırellez nedir, ne zaman kutlanır? 2023 Hıdırellez gelenekleri nelerdir? Dilek, dua, ritüeller...

"Hıdırellez ne zaman, hangi tarihte?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Nisan ayına girilmesiyle birlikte Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanan mevsimlik bayramlardan olan Hıdırellez hakkında detaylar merak ediliyor. Hıdırellez'de çeşitli dilek, dua ve ritüeller bulunuyor. Peki, Hıdırellez ne zaman kutlanır, neler yapılır? İşte, merak edilenler...

"Hıdırellez nedir, ne zaman kutlanır?" sorusu baharın gelişiyle birlikte araştırılıyor. Hıdırellez'in nasıl kutlandığı ve neler yapıldığı merak konusu oluyor. Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanan mevsimlik bayramlardan olan Hıdırellez dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülüyor. İşte, Hıdırellez hakkında tüm detaylar...

HIDIRELLEZ NE ZAMAN?

Hıdırellez kutlamaları UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'nde yer almakta olup, Türk dünyasında kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir.Bu sene Hıdırellez 5 Mayıs Cumartesi akşamı başlayacak, 6 Mayıs Pazar günü ikindi ezanında bitecektir.

HIDIRELLEZ'DE NASIL DİLEK DİLENİR?

Hıdırellez gelenekleri arasında en yaygın olanı gül ağacı altına dilek dilemektir. Bu gelenek Hıdırellez akşamında gerçekleştirilir. Dilekler bir kağıda yazılıp asılabileceği gibi şekil olarak da gül ağacının altına çizilebilir. Ev isteyen ev resmi, araba isteyen araba resmi çizebilir.Hıdırellez sabahı da ilk iş gül ağacının dibine gidilir ve o notlar alınıp suya bırakılır.

Hıdırellez akşamında bir diğer dilek dileme biçimi de gül ağacına para asmaktır. Asılan paralar ve dilekler 6 Mayıs 2021 sabahı erkenden geri toplanır. Para cüzdana konulur ve yıl boyunca o para harcanmaz. Hıdırellez parası kişiye o yıl boyunca darlık ve parasızlık yüzü göstermez.

HIDIRELLEZ NEDİR?

Hıdrellez Hızır ile İlyas adlarının birleştirilmesinden meydana gelip, yazın başlangıcı sayılan 6 Mayıs (Rumi 23 Nisan) gününe verilen addır. Yörede, Hızır ile İlyas hakkında değişik inanışlar bulunmaktadır:

Hızır ve İlyas, "Ab-u hayat"ı bulup, içerek, ölümsüzlüğe kavuşmuşlardır. Bunlar, hıdrellez günü görüşürler.

Hızır karada, İlyas da denizde yaşayan iki ayrı peygamberdir. Bu iki peygamber, uzun süre birbirlerinden ayrı kalmışlar; ancak 6 Mayıs günü birbirlerine kavuşurlar.

Hızır peygamber ile İlyas peygamberin, Yalvaç'ın bugün "Hıdırlık" adıyla anılan mesirelik yerinde bulunan masa şeklindeki taşın başında buluştuklarına inanılır.

HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ NELERDİR?

Büyük şehirlerde daha az olmak üzere, kasaba ve köylerde hıdrellez için önceden hazırlıklar yapılır. Bu hazırlıklar, evin temizliği, üst-baş temizliği, yiyecek-içeceklerle ilgili hazırlıklardır. Hıdrellez gününden önce evler baştanbaşa temizlenir. Çünkü temiz olmayan evlere Hızır'ın uğramayacağı düşünülür. Hıdrellez günü giyilmek üzere yeni elbiseler, ayakkabılar alınır.

Hıdırellez öncesindeki günün akşamında, birçok yerde vatandaşlar, ev, araba, çocuk ve eş dileklerini bir kağıda çizerek gül ağacının dalına bağlıyor ya da bu ağacın dibine toprak üzerine yansıtıyor. Bereket getireceğine inanıldığı için gül ağacının dibine para da gömülüyor.

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