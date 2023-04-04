Green Card DV2023 ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Green Card için başvurular 8 Ekim 2022 tarihinde son buldu. Süreci başarıyla tamamlayanlar sonuçlar için geri sayıma başladı. Mayıs ayı içerisinde açıklanacak olan sonuçlarla birlikte hak kazananlar ABD'de yaşama ve çalışma hakkı elde etmiş olacaklar. Peki Green Card DV2023 ne zaman açıklanacak? Çekiliş başvuru sonuçları hangi tarihte belli olacak? Çıktıktan sonra Amerika'da yaşamak zorunlu mu?

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Freetown Büyükelçiliği, DV 2023-2024 Green Card çekilişi başvuruları 5 Ekim-8 Kasım 2022 tarihlerinde sona erdi.

Buna göre; Green Card başvuru sonuçları bu yıl 6 Mayıs 2023 Cumartesi tarihinde açıklanacak.