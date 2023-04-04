29 GÜNLÜK RAMAZAN İMSAKİYESİ - 2023 Gümüşhane, Artvin, Kilis ilk iftar ve sahur ne zaman?
Gümüşhane, Artvin, Kilis sahur ve iftar vakitleri araştırılıyor. Müminler oruç tutarak yüce Allah'ın hoşnutluğunu kazanarak ibadetlerini yerine getirmek için detayları araştırıyor. On bir ayın sultanına bu yıl 29 gün sürecek. Peki ilk sahur ve iftar ne zaman, hangi gün?2023 Ramazan imsakiye takvimi haberimizde...
Gümüşhane, Artvin, Kilis sahur ve iftar vakitleri araştırılıyor. Müminler oruç tutarak yüce Allah'ın hoşnutluğunu kazanarak ibadetlerini yerine getirmek için detayları araştırıyor. On bir ayın sultanına bu yıl 29 gün sürecek. Peki ilk sahur ve iftar ne zaman, hangi gün?2023 Ramazan imsakiye takvimi haberimizde...
İLK SAHUR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İlk sahur 22 Mart Çarşambayı, 23 Mart Perşembeye bağlayan gecede idrak edilecek. Perşembe gününe oruçlu uyanılacak
TÜRKİYE GENELİ 2023 RAMAZAN İMSAKİYESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!
GÜMÜŞHANE RAMAZAN İMSAKİYESİ
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23.03.2023 04:50 06:15 12:34 16:00 18:43 20:02
24.03.2023 04:48 06:13 12:34 16:01 18:44 20:04
25.03.2023 04:46 06:11 12:33 16:01 18:45 20:05
26.03.2023 04:45 06:10 12:33 16:02 18:46 20:06
27.03.2023 04:43 06:08 12:33 16:02 18:47 20:07
28.03.2023 04:41 06:06 12:32 16:03 18:48 20:08
29.03.2023 04:39 06:05 12:32 16:03 18:49 20:10
30.03.2023 04:37 06:03 12:32 16:03 18:50 20:11
31.03.2023 04:35 06:02 12:31 16:04 18:52 20:12
01.04.2023 04:33 06:00 12:31 16:04 18:53 20:13
02.04.2023 04:32 05:58 12:31 16:05 18:54 20:15
03.04.2023 04:30 05:57 12:31 16:05 18:55 20:16
04.04.2023 04:28 05:55 12:30 16:05 18:56 20:17
05.04.2023 04:26 05:53 12:30 16:06 18:57 20:18
06.04.2023 04:24 05:52 12:30 16:06 18:58 20:20
07.04.2023 04:22 05:50 12:29 16:07 18:59 20:21
08.04.2023 04:20 05:49 12:29 16:07 19:00 20:22
09.04.2023 04:18 05:47 12:29 16:07 19:01 20:23
10.04.2023 04:17 05:45 12:29 16:08 19:02 20:25
11.04.2023 04:15 05:44 12:28 16:08 19:03 20:26
12.04.2023 04:13 05:42 12:28 16:08 19:04 20:27
13.04.2023 04:11 05:41 12:28 16:09 19:05 20:29
14.04.2023 04:09 05:39 12:28 16:09 19:06 20:30
15.04.2023 04:07 05:38 12:27 16:09 19:07 20:31
16.04.2023 04:05 05:36 12:27 16:10 19:08 20:33
17.04.2023 04:03 05:35 12:27 16:10 19:09 20:34
18.04.2023 04:02 05:33 12:27 16:10 19:10 20:36
19.04.2023 04:00 05:32 12:26 16:11 19:11 20:37
20.04.2023 03:58 05:30 12:26 16:11 19:12 20:38
ARTVİN SAHUR VE İFTAR SAATLERİ
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23.03.2023 04:39 06:05 12:25 15:51 18:34 19:54
24.03.2023 04:38 06:04 12:24 15:51 18:35 19:55
25.03.2023 04:36 06:02 12:24 15:52 18:36 19:57
26.03.2023 04:34 06:00 12:24 15:52 18:37 19:58
27.03.2023 04:32 05:58 12:23 15:53 18:38 19:59
28.03.2023 04:30 05:57 12:23 15:53 18:39 20:00
29.03.2023 04:28 05:55 12:23 15:54 18:40 20:02
30.03.2023 04:26 05:53 12:22 15:54 18:41 20:03
31.03.2023 04:24 05:52 12:22 15:54 18:43 20:04
01.04.2023 04:23 05:50 12:22 15:55 18:44 20:05
02.04.2023 04:21 05:48 12:22 15:55 18:45 20:07
03.04.2023 04:19 05:47 12:21 15:56 18:46 20:08
04.04.2023 04:17 05:45 12:21 15:56 18:47 20:09
05.04.2023 04:15 05:43 12:21 15:57 18:48 20:11
06.04.2023 04:13 05:42 12:20 15:57 18:49 20:12
07.04.2023 04:11 05:40 12:20 15:57 18:50 20:13
08.04.2023 04:09 05:39 12:20 15:58 18:51 20:15
09.04.2023 04:07 05:37 12:20 15:58 18:52 20:16
10.04.2023 04:05 05:35 12:19 15:59 18:53 20:17
11.04.2023 04:03 05:34 12:19 15:59 18:54 20:19
12.04.2023 04:01 05:32 12:19 15:59 18:55 20:20
13.04.2023 03:59 05:31 12:18 16:00 18:56 20:21
14.04.2023 03:58 05:29 12:18 16:00 18:58 20:23
15.04.2023 03:56 05:27 12:18 16:00 18:59 20:24
16.04.2023 03:54 05:26 12:18 16:01 19:00 20:26
17.04.2023 03:52 05:24 12:17 16:01 19:01 20:27
18.04.2023 03:50 05:23 12:17 16:01 19:02 20:28
19.04.2023 03:48 05:21 12:17 16:02 19:03 20:30
20.04.2023 03:46 05:20 12:17 16:02 19:04 20:31
2023 KİLİS 29 GÜNLÜK İMSAKİYE
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23.03.2023 05:05 06:25 12:43 16:11 18:52 20:07
24.03.2023 05:03 06:23 12:43 16:11 18:53 20:08
25.03.2023 05:02 06:22 12:43 16:11 18:54 20:09
26.03.2023 05:00 06:20 12:42 16:12 18:55 20:10
27.03.2023 04:59 06:19 12:42 16:12 18:56 20:11
28.03.2023 04:57 06:17 12:42 16:12 18:56 20:12
29.03.2023 04:55 06:16 12:42 16:12 18:57 20:13
30.03.2023 04:54 06:14 12:41 16:13 18:58 20:14
31.03.2023 04:52 06:13 12:41 16:13 18:59 20:15
01.04.2023 04:50 06:11 12:41 16:13 19:00 20:16
02.04.2023 04:49 06:10 12:40 16:14 19:01 20:17
03.04.2023 04:47 06:09 12:40 16:14 19:02 20:18
04.04.2023 04:45 06:07 12:40 16:14 19:03 20:19
05.04.2023 04:44 06:06 12:39 16:14 19:03 20:20
06.04.2023 04:42 06:04 12:39 16:14 19:04 20:21
07.04.2023 04:40 06:03 12:39 16:15 19:05 20:22
08.04.2023 04:39 06:01 12:39 16:15 19:06 20:23
09.04.2023 04:37 06:00 12:38 16:15 19:07 20:24
10.04.2023 04:36 05:58 12:38 16:15 19:08 20:25
11.04.2023 04:34 05:57 12:38 16:16 19:09 20:26
12.04.2023 04:32 05:56 12:38 16:16 19:09 20:27
13.04.2023 04:31 05:54 12:37 16:16 19:10 20:29
14.04.2023 04:29 05:53 12:37 16:16 19:11 20:30
15.04.2023 04:27 05:52 12:37 16:16 19:12 20:31
16.04.2023 04:26 05:50 12:37 16:17 19:13 20:32
17.04.2023 04:24 05:49 12:36 16:17 19:14 20:33
18.04.2023 04:22 05:48 12:36 16:17 19:15 20:34
19.04.2023 04:21 05:46 12:36 16:17 19:16 20:35
20.04.2023 04:19 05:45 12:36 16:17 19:16 20:36
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 20 Bin TL'ye Ne Kadar Kazanırım? Banka Banka 32✓ 46✓ 55✓ 92✓ Günlük Mevduat Faizi Getirisi Hesabı!
- 90 günlük sigorta girişi olan yaşadı! T.C. kimliğiyle başvurana 24 bin 910 TL Para yardımı! Şartları karşılayan koşsun!
- KYK yurtları son dakika açılacak mı? 2023 GSB KYK yurtları ne zaman açılacak, Nisan ayında açılır mı?
- İslam Memiş alım fırsatını açıkladı! Altın fiyatlarında Haziran zirvesi göründü! 1550 TL olmadan elinizi çabuk tutun! Son 280 TL!
- İkramiye zamanı geldi çattı! İlave tediye ödemeleri 2. taksit ne zaman ödenecek 2023? Net-Brüt hesabı yapıldı! 3.100 TL...
- İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF sınavları online mı olacak yüz yüze mi?
- YKS sınav yerleri giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? Üniversite sınavı 2023 takvimi açıklandı mı?
- Nihat Hatipoğlu İftar Programı Canlı İzle! ATV iftar programı kesintisiz, şifresiz, full HD canlı seyret!
- MSB 30 bin 62 personel alımı ne zaman, başladı mı? 2023 MSB başvuru şartları ne? Kadro ve branş dağılımı...
- Nisan ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2023? Evde bakım maaşı bayramdan önce yatar mı? İllere göre ödeme listesi...
- Canan Karatay "en eski ilaç" dedi! Sofranızda o olmadan sahur yapmayın! Yüzyıllık şifa...
- Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak 2023? İŞKUR Sağlık Bakanlığı 10.900 işçi alımı kura sonuçları belli oldu mu?