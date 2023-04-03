2023 Ramazan İmsakiyesi iftar ve sahur saatleri! Sinop, Iğdır, Bartın'da iftar ve sahur saat kaçta?
Sinop, Iğdır, Bartın Ramazan İmsakiyesi 2023! Ramazan ayına girilmesiyle birlikte iftar ve sahur saatleri araştırma konusu oldu. Oruç tutacak olan vatandaşlar, Sinop, Iğdır, Bartın'da ilk iftar ne zaman saat kaçta? sorusuna yanıt arıyor. İlk iftar Iğdır'da yapılacak, en uzun oruç 13 saat 56 dakikayla Sinop'ta tutulacak. İşte, İl il Ramazan imsakiyesi 2023!
Sinop, Iğdır, Bartın Ramazan İmsakiyesi 2023! Ramazan ayına girilmesiyle birlikte iftar ve sahur saatleri araştırma konusu oldu. Oruç tutacak olan vatandaşlar, Sinop, Iğdır, Bartın'da ilk iftar ne zaman saat kaçta? sorusuna yanıt arıyor. İlk iftar Iğdır'da yapılacak, en uzun oruç 13 saat 56 dakikayla Sinop'ta tutulacak. İşte, İl il Ramazan imsakiyesi 2023!
SİNOP, IĞDIR, BARTIN İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?
Sinop iftar vakti:19:01.
Iğdır iftar vakti:18:25.
Bartın iftar vakti:19:12.
SİNOP, IĞDIR, BARTIN SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?
Sinop sahur vakti: 05:05.
Iğdır sahur vakti:04:33.
Bartın sahur vakti:05:17.
EN KISA ORUÇ SÜRESİ HANGİ İLDE?
İlk iftarın 18.25'te Iğdır'da, son iftarın Çanakkale ve Edirne'de 19.35'te yapılacağını belirten İşlek, Sinop'ta 13 saat 56 dakikayla en uzun, Adana, Hatay, Kilis, Mersin ve Şanlıurfa'da ise 13 saat 47 dakikayla en kısa süreyle oruç tutulacağını kaydetti.
İLK ORUÇ NE ZAMAN?
Takvime göre, ilk oruç bu yıl 23 Mart 2023'te tutulacak. Oruç tutacak olan vatandaşlar, 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece ilk sahura kalkacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? Üniversiteler bugün mü, yarın mı açılacak? İşte YÖK açıklaması...
- Trabzon hurmasının diğer adı nedir?
- AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2023? AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?
- Uruguay'ın resmi adı hangisidir?
- 1984 Los Angeles Olimpiyatları'nda kazandığı 4 altın madalyadan birini , kanserden ölen babasıyla gömen ve annesine, "Merak etme, başka bir tane daha kazanacağım" deyip 5 altın madalya daha kazanan atlet kimdir?
- Aile destek ödemesi Nisan ayı ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ödendi mi? T.C Kimlik numarasına göre...
- Beşiktaş'tan, Kadıköy'de müthiş geri dönüş!
- EYT’de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi? Bağkur tescil affı olacak mı, var mı?
- 2023 emekli intibak zammı son dakika açıklandı mı? Emekli intibak zammı gelecek mi, var mı? 2000 öncesi ve sonrası...
- Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura tarihi belli oldu mu?
- Rezene çayı nedir, ne işe yarar? Faydaları neler? Stres ve depresyon tedavisinde kullanılıyor! Rezene çayı nasıl yapılır?
- 700 bin işçi için perde aralandı! Tarih belli oldu, %15 refah payı + %45 zam talebi! Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri, ücretli öğretmen ve TYP kadro...