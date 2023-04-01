2023 Ramazan İmsakiyesi iftar ve sahur saatleri! Sinop, Iğdır, Bartın'da iftar ve sahur saat kaçta?
Sinop, Iğdır, Bartın Ramazan İmsakiyesi 2023! Ramazan ayına girilmesiyle birlikte iftar ve sahur saatleri araştırma konusu oldu. Oruç tutacak olan vatandaşlar, Sinop, Iğdır, Bartın'da ilk iftar ne zaman saat kaçta? sorusuna yanıt arıyor. İlk iftar Iğdır'da yapılacak, en uzun oruç 13 saat 56 dakikayla Sinop'ta tutulacak. İşte, İl il Ramazan imsakiyesi 2023!
Sinop, Iğdır, Bartın Ramazan İmsakiyesi 2023! Ramazan ayına girilmesiyle birlikte iftar ve sahur saatleri araştırma konusu oldu. Oruç tutacak olan vatandaşlar, Sinop, Iğdır, Bartın'da ilk iftar ne zaman saat kaçta? sorusuna yanıt arıyor. İlk iftar Iğdır'da yapılacak, en uzun oruç 13 saat 56 dakikayla Sinop'ta tutulacak. İşte, İl il Ramazan imsakiyesi 2023!
SİNOP, IĞDIR, BARTIN İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?
Sinop iftar vakti:19:01.
Iğdır iftar vakti:18:25.
Bartın iftar vakti:19:12.
SİNOP, IĞDIR, BARTIN SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?
Sinop sahur vakti: 05:05.
Iğdır sahur vakti:04:33.
Bartın sahur vakti:05:17.
EN KISA ORUÇ SÜRESİ HANGİ İLDE?
İlk iftarın 18.25'te Iğdır'da, son iftarın Çanakkale ve Edirne'de 19.35'te yapılacağını belirten İşlek, Sinop'ta 13 saat 56 dakikayla en uzun, Adana, Hatay, Kilis, Mersin ve Şanlıurfa'da ise 13 saat 47 dakikayla en kısa süreyle oruç tutulacağını kaydetti.
İLK ORUÇ NE ZAMAN?
Takvime göre, ilk oruç bu yıl 23 Mart 2023'te tutulacak. Oruç tutacak olan vatandaşlar, 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece ilk sahura kalkacak.
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