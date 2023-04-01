İstanbul'da iftar ve sahur vakti saat kaçta? İstanbul Ramazan İmsakiyesi 2023 | Akşam ezanı kaçta okunacak?
Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirecek olanlar, iftar vakitlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il 30 günlük imsakiye takvimi paylaşıldı. İstanbul imsakiye 2023 takvimi ile İstanbul sahur saati, iftar saati, imsak vakti ve teravih namazı saatleri de netlik kazandı. Peki bugün iftar saat kaçta? İşte İstanbul akşam ezanı ve iftar saatleri...
Ramazan ayına sayılı günler kala iftar ve sahur saatleri araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl olduğu gibi bu yıl da il il İmsakiye takvimini paylaştı. Bilindiği gibi, bu yıl Ramazan ayı 23 Mart 2023 Perşembe gününe idrak ediliyor. Peki, İstanbul'da sahur vakti ve iftar saati kaçta? İşte, Diyanet İstanbul imsakiye takvimi 2023 ile İstanbul sahur vakti ve iftar saatleri...
RAMAZAN İLK GÜN NE ZAMAN?
2023 Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlıyor ve 20 Nisan 2023 Perşembe günü sona eriyor.
İLK SAHUR NE ZAMAN?
Diyanet'in resmi internet sitesinden 30 günlük Ramazan İmsakiye yayınlandı. İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilimiz için ilk sahura kalkılacak tarih belli oldu.
Ramazan Ayı Başlangıcı 23 Mart 2023 | Perşembe
Kadir Gecesi 17 Nisan 2023 | Pazartesi
Arefe 20 Nisan 2023 | Perşembe
Ramazan Bayramı 1.Gün 21 Nisan 2023 | Cuma
Ramazan Bayramı 2.Gün 22 Nisan 2023 | Cumartesi
Ramazan Bayramı 3.Gün 23 Nisan 2023 | Pazar
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ateş Kuşları 11.bölüm fragmanı izle! ATV Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
- Yalı Çapkını 27.bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Pelin'den sonra Suna şoku...
- Sağlık Bakanlığı 10.900 işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı 10.900 işçi alımı kura takvimi açıklandı mı?
- TOKİ İstanbul arsa kazananların isimleri! TOKİ MÜSTAKİL ARSA kura sonuçları İSİM LİSTESİ 31 MART! e-devlet sorgulama
- AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi, nasıl yapılacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri açıklandı mı?
- Çocuklu ailelere para desteği! Ödemeler 3.038 TL'ye yükseldi! İşte başvuru formu
- Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak 2023? Kurtlar Vadisi başlama tarihi açıklandı mı?
- MEB personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB KPSS-2023/4 personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı?
- Ateş Kuşları ATV 10.BÖLÜM İZLE! 31 Mart Ateş Kuşları yeni bölüm canlı kesintisiz full izle!
- Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? Nisan ayı mazot ve gübre destekleri ne zaman yatacak?
- Yalı Çapkını 26. bölüm CANLI izle! Yalı Çapkını son bölüm izle kesintisiz, Star TV tek parça!
- Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Mart ayı enflasyon oranları açıklandı mı, ne kadar?