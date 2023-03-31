2023 Ramazan İmsakiyesi iftar ve sahur saatleri! Sinop, Iğdır, Bartın'da iftar ve sahur saat kaçta?
Sinop, Iğdır, Bartın Ramazan İmsakiyesi 2023! Ramazan ayına girilmesiyle birlikte iftar ve sahur saatleri araştırma konusu oldu. Oruç tutacak olan vatandaşlar, Sinop, Iğdır, Bartın'da ilk iftar ne zaman saat kaçta? sorusuna yanıt arıyor. İlk iftar Iğdır'da yapılacak, en uzun oruç 13 saat 56 dakikayla Sinop'ta tutulacak. İşte, İl il Ramazan imsakiyesi 2023!
Sinop, Iğdır, Bartın Ramazan İmsakiyesi 2023! Ramazan ayına girilmesiyle birlikte iftar ve sahur saatleri araştırma konusu oldu. Oruç tutacak olan vatandaşlar, Sinop, Iğdır, Bartın'da ilk iftar ne zaman saat kaçta? sorusuna yanıt arıyor. İlk iftar Iğdır'da yapılacak, en uzun oruç 13 saat 56 dakikayla Sinop'ta tutulacak. İşte, İl il Ramazan imsakiyesi 2023!
SİNOP, IĞDIR, BARTIN İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?
Sinop iftar vakti:19:01.
Iğdır iftar vakti:18:25.
Bartın iftar vakti:19:12.
SİNOP, IĞDIR, BARTIN SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?
Sinop sahur vakti: 05:05.
Iğdır sahur vakti:04:33.
Bartın sahur vakti:05:17.
EN KISA ORUÇ SÜRESİ HANGİ İLDE?
İlk iftarın 18.25'te Iğdır'da, son iftarın Çanakkale ve Edirne'de 19.35'te yapılacağını belirten İşlek, Sinop'ta 13 saat 56 dakikayla en uzun, Adana, Hatay, Kilis, Mersin ve Şanlıurfa'da ise 13 saat 47 dakikayla en kısa süreyle oruç tutulacağını kaydetti.
İLK ORUÇ NE ZAMAN?
Takvime göre, ilk oruç bu yıl 23 Mart 2023'te tutulacak. Oruç tutacak olan vatandaşlar, 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece ilk sahura kalkacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 30 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
- SGK çalışanları ne kadar mesai ücreti alacak? Fazla mesai ücreti kaç TL oldu? 2023 SGK ÇALIŞMA SAATLERİ
- Akdeniz'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 30 Mart son dakika deprem! AFAD- Kandilli son depremler!
- Survivor Kardelen neden yok, elendi mi? 2023 Survivor Kardelen sağlık durumu nasıl?
- ÇAYKUR 1365 MEVSİMLİK İŞÇİ ALIMI 2023 | ÇAYKUR personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler?
- EYT emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak? EYT İLK MAAŞ ödeme tarihleri 2023!
- TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Avrupa Yakası Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekilişi ne zaman?
- Kuruluş Osman bu hafta neden yok? ATV Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
- İŞKUR'dan öğrencilere müjde! Günlük miktar 327 TL'ye yükseldi! 18 yaş üstüne aylık 8.506 TL ödeme...
- Musluk nasıl icat edildi? Musluk icat eden ülkeyi bilen kişi sayısı çok az!
- Üniversiteler açılacak mı son dakika? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Erol Özvar tarihi açıkladı!
- Emeklilik başvurusu ne zaman sonuçlanır 2023? e-Devlet EYT başvuru sonucu öğrenme ekranı!