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Yolcu360'a Müşteri Deneyimi Diamond Ödülü!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.03.2023 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023
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Yolcu360’a Müşteri Deneyimi Diamond Ödülü!

ŞikayetVar A.C.E Awards'ta Mükemmel Müşteri Deneyimi kategorisinde üst üste üç yıl Diamond ödülü kazanan Yolcu360, başarısını sürdürüyor. Bu yıl da ödülün sahibi olan Yolcu360, misafir memnuniyeti odaklı hizmet anlayışının altını bir kez daha çizdi.

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