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Güzellik uzmanı ve fenomen Ahu Tonguç yeni şubesini açmak için geri sayıma başladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.03.2023
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Güzellik uzmanı ve fenomen Ahu Tonguç yeni şubesini açmak için geri sayıma başladı

Ataşehir'deki 8 katlı 40 odalı merkezin A'dan Z'ye bir güzellik kompleksi olacağını belirten Ahu Tonguç altı yıldır sektörün içinde...

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