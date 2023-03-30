30 Mart 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Efe Gazi Subaşı'dan basın açıklaması

Efe Gazi Subaşı'dan basın açıklaması

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.03.2023
ABONE OL
Efe Gazi Subaşı’dan basın açıklaması

İş insanı Efe Gazi Subaşı yaptığı basın açıklaması ile "Gençlerin sesi olma vizyonuyla çıktığımız bu yolda, 28. Dönem AK Parti aday adayı oldum. Ancak gerek iş yoğunluğu gerekse de aileme zaman ayıramama düşüncesiyle bugün itibariyle adaylıktan kendi isteğimle çekiliyorum." dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA