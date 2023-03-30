2023 Gümüşhane, Artvin, Kilis ilk iftar ve sahur ne zaman? 29 GÜNLÜK RAMAZAN İMSAKİYESİ
2023 Ramazan imsakiyesi araştırılıyor. Her Mümin kendi ilinin ezan saatlerine erişmeye çalışıyor. 29 günlük Ramazan takviminde oruç saatleri Güneş'in doğuş ve batışına göre ayarlanıyor. Peki ilk iftar ve sahur ne zaman? İşte 29 günlük Ramazan imsakiye takvimi...
Gümüşhane, Artvin, Kilis sahur ve iftar vakitleri araştırılıyor. Müminler oruç tutarak yüce Allah'ın hoşnutluğunu kazanarak ibadetlerini yerine getirmek için detayları araştırıyor. On bir ayın sultanına bu yıl 29 gün sürecek. Peki ilk sahur ve iftar ne zaman, hangi gün?2023 Ramazan imsakiye takvimi haberimizde...
İLK SAHUR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İlk sahur 22 Mart Çarşambayı, 23 Mart Perşembeye bağlayan gecede idrak edilecek. Perşembe gününe oruçlu uyanılacak
TÜRKİYE GENELİ 2023 RAMAZAN İMSAKİYESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!
GÜMÜŞHANE RAMAZAN İMSAKİYESİ
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23.03.2023 04:50 06:15 12:34 16:00 18:43 20:02
24.03.2023 04:48 06:13 12:34 16:01 18:44 20:04
25.03.2023 04:46 06:11 12:33 16:01 18:45 20:05
26.03.2023 04:45 06:10 12:33 16:02 18:46 20:06
27.03.2023 04:43 06:08 12:33 16:02 18:47 20:07
28.03.2023 04:41 06:06 12:32 16:03 18:48 20:08
29.03.2023 04:39 06:05 12:32 16:03 18:49 20:10
30.03.2023 04:37 06:03 12:32 16:03 18:50 20:11
31.03.2023 04:35 06:02 12:31 16:04 18:52 20:12
01.04.2023 04:33 06:00 12:31 16:04 18:53 20:13
02.04.2023 04:32 05:58 12:31 16:05 18:54 20:15
03.04.2023 04:30 05:57 12:31 16:05 18:55 20:16
04.04.2023 04:28 05:55 12:30 16:05 18:56 20:17
05.04.2023 04:26 05:53 12:30 16:06 18:57 20:18
06.04.2023 04:24 05:52 12:30 16:06 18:58 20:20
07.04.2023 04:22 05:50 12:29 16:07 18:59 20:21
08.04.2023 04:20 05:49 12:29 16:07 19:00 20:22
09.04.2023 04:18 05:47 12:29 16:07 19:01 20:23
10.04.2023 04:17 05:45 12:29 16:08 19:02 20:25
11.04.2023 04:15 05:44 12:28 16:08 19:03 20:26
12.04.2023 04:13 05:42 12:28 16:08 19:04 20:27
13.04.2023 04:11 05:41 12:28 16:09 19:05 20:29
14.04.2023 04:09 05:39 12:28 16:09 19:06 20:30
15.04.2023 04:07 05:38 12:27 16:09 19:07 20:31
16.04.2023 04:05 05:36 12:27 16:10 19:08 20:33
17.04.2023 04:03 05:35 12:27 16:10 19:09 20:34
18.04.2023 04:02 05:33 12:27 16:10 19:10 20:36
19.04.2023 04:00 05:32 12:26 16:11 19:11 20:37
20.04.2023 03:58 05:30 12:26 16:11 19:12 20:38
ARTVİN SAHUR VE İFTAR SAATLERİ
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23.03.2023 04:39 06:05 12:25 15:51 18:34 19:54
24.03.2023 04:38 06:04 12:24 15:51 18:35 19:55
25.03.2023 04:36 06:02 12:24 15:52 18:36 19:57
26.03.2023 04:34 06:00 12:24 15:52 18:37 19:58
27.03.2023 04:32 05:58 12:23 15:53 18:38 19:59
28.03.2023 04:30 05:57 12:23 15:53 18:39 20:00
29.03.2023 04:28 05:55 12:23 15:54 18:40 20:02
30.03.2023 04:26 05:53 12:22 15:54 18:41 20:03
31.03.2023 04:24 05:52 12:22 15:54 18:43 20:04
01.04.2023 04:23 05:50 12:22 15:55 18:44 20:05
02.04.2023 04:21 05:48 12:22 15:55 18:45 20:07
03.04.2023 04:19 05:47 12:21 15:56 18:46 20:08
04.04.2023 04:17 05:45 12:21 15:56 18:47 20:09
05.04.2023 04:15 05:43 12:21 15:57 18:48 20:11
06.04.2023 04:13 05:42 12:20 15:57 18:49 20:12
07.04.2023 04:11 05:40 12:20 15:57 18:50 20:13
08.04.2023 04:09 05:39 12:20 15:58 18:51 20:15
09.04.2023 04:07 05:37 12:20 15:58 18:52 20:16
10.04.2023 04:05 05:35 12:19 15:59 18:53 20:17
11.04.2023 04:03 05:34 12:19 15:59 18:54 20:19
12.04.2023 04:01 05:32 12:19 15:59 18:55 20:20
13.04.2023 03:59 05:31 12:18 16:00 18:56 20:21
14.04.2023 03:58 05:29 12:18 16:00 18:58 20:23
15.04.2023 03:56 05:27 12:18 16:00 18:59 20:24
16.04.2023 03:54 05:26 12:18 16:01 19:00 20:26
17.04.2023 03:52 05:24 12:17 16:01 19:01 20:27
18.04.2023 03:50 05:23 12:17 16:01 19:02 20:28
19.04.2023 03:48 05:21 12:17 16:02 19:03 20:30
20.04.2023 03:46 05:20 12:17 16:02 19:04 20:31
2023 KİLİS 29 GÜNLÜK İMSAKİYE
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23.03.2023 05:05 06:25 12:43 16:11 18:52 20:07
24.03.2023 05:03 06:23 12:43 16:11 18:53 20:08
25.03.2023 05:02 06:22 12:43 16:11 18:54 20:09
26.03.2023 05:00 06:20 12:42 16:12 18:55 20:10
27.03.2023 04:59 06:19 12:42 16:12 18:56 20:11
28.03.2023 04:57 06:17 12:42 16:12 18:56 20:12
29.03.2023 04:55 06:16 12:42 16:12 18:57 20:13
30.03.2023 04:54 06:14 12:41 16:13 18:58 20:14
31.03.2023 04:52 06:13 12:41 16:13 18:59 20:15
01.04.2023 04:50 06:11 12:41 16:13 19:00 20:16
02.04.2023 04:49 06:10 12:40 16:14 19:01 20:17
03.04.2023 04:47 06:09 12:40 16:14 19:02 20:18
04.04.2023 04:45 06:07 12:40 16:14 19:03 20:19
05.04.2023 04:44 06:06 12:39 16:14 19:03 20:20
06.04.2023 04:42 06:04 12:39 16:14 19:04 20:21
07.04.2023 04:40 06:03 12:39 16:15 19:05 20:22
08.04.2023 04:39 06:01 12:39 16:15 19:06 20:23
09.04.2023 04:37 06:00 12:38 16:15 19:07 20:24
10.04.2023 04:36 05:58 12:38 16:15 19:08 20:25
11.04.2023 04:34 05:57 12:38 16:16 19:09 20:26
12.04.2023 04:32 05:56 12:38 16:16 19:09 20:27
13.04.2023 04:31 05:54 12:37 16:16 19:10 20:29
14.04.2023 04:29 05:53 12:37 16:16 19:11 20:30
15.04.2023 04:27 05:52 12:37 16:16 19:12 20:31
16.04.2023 04:26 05:50 12:37 16:17 19:13 20:32
17.04.2023 04:24 05:49 12:36 16:17 19:14 20:33
18.04.2023 04:22 05:48 12:36 16:17 19:15 20:34
19.04.2023 04:21 05:46 12:36 16:17 19:16 20:35
20.04.2023 04:19 05:45 12:36 16:17 19:16 20:36
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