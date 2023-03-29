Nevşehir, Yalova, Bingöl'de iftar ve sahur saat kaçta? 2023 Ramazan İmsakiyesi iftar ve sahur saatleri!
On bir ayın sultanı Ramazan ayı için geri sayım başladı. 2023 yılında ilk oruç perşembe günü başlayacak. Ramazan ayı ise 21 Nisan Cuma günü sona erecek. 2023 Ramazan ayı imsakiyesinin yayımlanmasının ardından iftar ve sahur saatleri merak konusu edilmeye başladı. Peki, Nevşehir, Yalova, Bingöl'de iftar ve sahur saat kaçta?
On bir ayın sultanı Ramazan ayı için geri sayım başladı. 2023 yılında ilk oruç perşembe günü başlayacak. Ramazan ayı ise 21 Nisan Cuma günü sona erecek. 2023 Ramazan ayı imsakiyesinin yayımlanmasının ardından iftar ve sahur saatleri merak konusu edilmeye başladı. Peki, Nevşehir, Yalova, Bingöl'de iftar ve sahur saat kaçta?
NEVŞEHİR, YALOVA, BİNGÖL İFTAR SAAT KAÇTA?
Nevşehir iftar saati:19:02.
Yalova iftar saati:19:24.
Bingöl iftar saati:18:39.
NEVŞEHİR, YALOVA, BİNGÖL SAHUR SAAT KAÇTA?
Nevşehir sahur saati:05:12.
Yalova sahur saati:05:30.
Bingöl sahur saati:04:48.
SAHURA HANGİ GÜN KALKILACAK?
2023 Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlayıp 20 Nisan Perşembe günü son bulacak.
KAÇ SAAT ORUÇ TUTACAĞIZ?
2023 Yılı Ramazan ayında tüm illerin ortalaması ele alındığında yaklaşık 15 saate yakın oruç tutacağız.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fatma Girik'in annesi öldü mü? Fatma Girik'in annesi kimdir, kaç yaşında öldü, hastalığı neydi?
- Tüm annelere 1.300 TL para desteği! ASHB ödemeleri başlattı! Başvuru dilekçesini veren PTT'den nakit çekebiliyor!
- YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2023 | YKS geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar? Sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2023?
- Asgari ücrete ara zam olacak mı son dakika? Temmuz ayında ara zam yapılacak mı? Bakan Vedat Bilgin TARİH VERDİ!
- Biz Kimden Kaçıyorduk Anne 2.sezon olacak mı? Netflix Biz kimden Kaçıyorduk Anne yeni sezon ne zaman?
- Türkiye Hırvatistan maçı CANLI İZLE! 28 Mart Türkiye-Hırvatistan milli maç canlı yayın şifresiz izle!
- Dul ve yetim maaşı alanlara ZAMLI BAYRAM İKRAMİYESİ ne zaman yatacak? Dul ve yetim aylığı 7.500 TL olacak mı?
- AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB AÖL 2. dönem sınav tarihleri açıklandı mı 2023?
- Ehliyet affı 2023 son durum ne? Ehliyet affı çıktı mı, kimler geri alabilecek? 10 bine yakın iade, ceza puanları...
- YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YÖKDİL soru ve cevapları yayımlandı mı?
- Arefe günü ne zaman 2023? Ramazan arefesi ne zaman, ayın kaçında?
- TOGG kura çekimi ne zaman yapılacak, başvurular bitti mi? TOGG kura çekimi ertelendi mi, nihai sonuç listesi açıklandı mı?