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QUA Granite'e İletişim ve Pazarlama Teşvik Ödülü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.03.2023
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QUA Granite’e İletişim ve Pazarlama Teşvik Ödülü

QUA Granite, 1973 yılından beri yayımda olan Türkiye’nin ilk ve tek malzeme kataloğu YAPI KATALOĞU çatısı altında 28.kez hayat bulan "ALTIN ÇEKÜL Uluslararası Yapı Kataloğu Ödülleri"nde "Sahibinden.com Hedefleme & Viral Reklam Kampanyaları" projesi ile İletişim ve Pazarlama kategorisinde Teşvik Ödülü’ne layık görüldü.

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