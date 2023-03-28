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Kerim Emin Aslan: İnşaat sektörü büyüme dönemine girdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.03.2023
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Kerim Emin Aslan: İnşaat sektörü büyüme dönemine girdi

Gayrimenkul sektöründe önemli açıklamalarda bulunan yatırım danışmanı olarak faaliyet gösteren ve yer aldığı yardım projeleriyle takdir toplayan Elazığlı iş insanı Kerim Emin Aslan, "İnşaat sektörü 5 yılın ardından büyüme dönemine girdi. Deprem felaketinin tetiklediği yeni konut ihtiyacı sektörü hareketlendirecek. Konut seferberliği sektöre katalizör olacak" dedi.

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