İstanbul’da feci kaza! Kamyona çarpan kamyonet taksiyi altına aldı

Kaza, Arnavutköy Habipler Yolu'nda saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 TM 76 80 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, yol kenarında park halinde bulunan 57 ABH 364 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı.