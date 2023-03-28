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Efe Gazi Subaşı kimdir?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.03.2023 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023
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Efe Gazi Subaşı kimdir?

Başarılı iş insanı Efe Gazi Subaşı, 21 Temmuz 1998 yılında Adıyaman’da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Başkent Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladı. Subaşı, evli ve ileri derecede İngilizce bilmektedir.

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