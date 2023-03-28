2023 Ramazan ayı iftar ve sahur saatleri! Malatya, Erzincan, Kayseri'de iftar ve sahur saat kaçta?
"Malatya, Erzincan, Kayseri'de iftar ve sahur saat kaçta?" sorusu oruç tutacak olan kişiler tarafından sorgulanıyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayı için geri sayım başladı. Bu sene ilk oruç perşembe günü başlayacak. Ramazan ayı ise 21 Nisan Cuma günü sona erecek. 2023 Ramazan ayı imsakiyesinin yayımlanmasının ardından iftar ve sahur saatleri araştırılıyor. İşte, il il Ramazan imsakiyesi
Ramazan ayı imsak, sahur ve iftar saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Ramazan ayının ilk orucu bu sene 23 Mart'ta tutulacak. Mübarek Ramazan ayının ilk iftar ve sahur saatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Malatya, Erzincan, Kayseri'de iftar ve sahur saat kaçta? İşte, 2023 Ramazan imsakiyesi...
MALATYA,ERZİNCAN,KAYSERİ İLK İFTAR SAAT KAÇTA?
Malatya iftar saati: 18:47
Erzincan iftar saati:18:43
Kayseri iftar saati:18:59
MALATYA,ERZİNCAN,KAYSERİ İLK SAHUR SAAT KAÇTA?
Malatya sahur saati:04:58
Erzincan sahur saati:04:51
Kayseri sahur saati:05:09
2023 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor.
Ramazan ayı 2023 yılında Mart ayına denk geliyor. 23 Mart günü başlayan oruç 20 Nisan günü son bulacak. 21 Nisan ise Ramazan Bayramı'nın 1. günü.
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