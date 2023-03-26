Ankara, İzmir, Kocaeli'de ilk iftar ve sahur saat kaçta? İftar vakti ve sahur saatleri! Ramazan İmsakiyesi Diyanet 2023
İl il iftar ve sahur saatleri Ramazan ayına girilmesiyle birlikte araştırılıyor. 2023 Ramazan imsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. İlk oruç 23 Mart Perşembe günü tutulacak. Ramazan'da oruç tutacak olan vatandaşlar, Ankara, İzmir, Kocaeli'de ilk sahur ve iftar saat kaçta? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, Ramazan imsakiyesi ile iftar ve sahur saatleri...
Ramazan ayının ilk orucu 23 Mart Perşembe günü tutulacak. 2023 Ramazan imsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Oruç ibadetini yerine getirek olan vatandaşlar, iftar ve sahur vakitlerini araştırıyor. Peki, Ankara, İzmir, Kocaeli'de ilk iftar ve sahur saat kaçta? İşte, ayrıntılar...
ANKARA, İZMİR, KOCAELİ'DE İLK İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?
Ankara'da iftar vakti: 23 Mart 2023 Perşembe günü saat 19:10'dur.
İzmir'de iftar vakti: 18:33
Kocaeli'de ilk iftar saati:19:21
ANKARA, İZMİR, KOCAELİ'DE İLK SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?
Ankara'sa sahur vakti: 05:17
İzmir'de sahur vakti:05:42
Kocaeli'de sahur vakti: 05:26
RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2023 Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlıyor ve 20 Nisan 2023 Perşembe günü sona eriyor.
2023 RAMAZAN'DA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULACAK?
2023 yılında Ramazan Ayı 29 gün sürecek. Hicri Takvim'de aylar zaman zaman 29 zaman 30 gün süremektedir.
Ramazan Ayı da her yıl 30 gün sürmez. Bazı yıllar 29 bazı yıllar ise 30 gün olur. Bu yıl da yani 2023'te Ramazan Ayı 29 gün sürecektir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Deprem bölgesinde okullar açılacak mı? Hatay, Adıyaman, Malatya,Kahramanmaraş'ta okullar ne zaman açılacak?
- İbn-i Sina'nın yüz yıllar önceki tarifi! Ağrıları söküp atıyor! O yağı sürün ve bekleyin
- Dul ve yetim maaşları ne kadar oldu? 2023 Dul ve yetim maaşına zam geldi mi?
- Kısmetse Olur hafta sonu saat kaçta? Kısmetse Olur Aşkın Gücü ne zaman yayınlanıyor, her gün mü?
- YKS sınav ücreti SON ÖDEME TARİHİ 2023! YKS geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar? ÖSYM duyurdu
- Bakan Özer son dakika açıkladı! Nisan ara tatili olacak mı, Bayramla birleşecek mi? Öğretmenleri de ilgilendiriyor!
- Peygamber Efendimiz'in İFTAR DUASI! Oruç açarken hangi dua okunur? Türkçe meali ve Arapça okunuşu
- Türkiye Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi?
- TOGG ne zaman teslim edilecek? TOGG T10X siparişi nasıl verilir? İşte ilk teslim tarihi...
- Emeklilere BAYRAM İKRAMİYESİ ne zaman yatacak? 2023 Bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?
- MSÜ sınavı ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! ÖSYM MSÜ sınav tarihleri 2023!
- 24 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺