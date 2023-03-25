İstanbul'da iftar ve sahur vakti saat kaçta? İstanbul Ramazan İmsakiyesi 2023 | Akşam ezanı kaçta okunacak?
Ramazan ayına sayılı günler kala iftar ve sahur saatleri araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl olduğu gibi bu yıl da il il İmsakiye takvimini paylaştı. Bilindiği gibi, bu yıl Ramazan ayı 23 Mart 2023 Perşembe gününe idrak ediliyor. Peki, İstanbul'da sahur vakti ve iftar saati kaçta? İşte, Diyanet İstanbul imsakiye takvimi 2023 ile İstanbul sahur vakti ve iftar saatleri...
Ramazan ayına sayılı günler kala iftar ve sahur saatleri araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl olduğu gibi bu yıl da il il İmsakiye takvimini paylaştı. Bilindiği gibi, bu yıl Ramazan ayı 23 Mart 2023 Perşembe gününe idrak ediliyor. Peki, İstanbul'da sahur vakti ve iftar saati kaçta? İşte, Diyanet İstanbul imsakiye takvimi 2023 ile İstanbul sahur vakti ve iftar saatleri...
RAMAZAN İLK GÜN NE ZAMAN?
2023 Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlıyor ve 20 Nisan 2023 Perşembe günü sona eriyor.
İLK SAHUR NE ZAMAN?
Diyanet'in resmi internet sitesinden 30 günlük Ramazan İmsakiye yayınlandı. İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilimiz için ilk sahura kalkılacak tarih belli oldu.
Ramazan Ayı Başlangıcı 23 Mart 2023 | Perşembe
Kadir Gecesi 17 Nisan 2023 | Pazartesi
Arefe 20 Nisan 2023 | Perşembe
Ramazan Bayramı 1.Gün 21 Nisan 2023 | Cuma
Ramazan Bayramı 2.Gün 22 Nisan 2023 | Cumartesi
Ramazan Bayramı 3.Gün 23 Nisan 2023 | Pazar
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