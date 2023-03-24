Sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Niyet etmeden oruç kabul olur mu? Ramazan'da en sık sorulan soru!
Ramazan ayının gelişiyle birlikte oruç tutan kişiler bazı soruların cevabını araştırıyor. En fazla araştırılan konulardan birisi ise orucun sahura kalkmadan, niyet etmeden kabul olup, olmayacağıdır.HZ. Peygamber sahura kalkmış ve bunu çevresindekilere de tavsiye etmiştir. Peki, Niyet etmeden oruç tutulur mu, kabul olur mu? İşte, Diyanet açıklaması...
"Sahura kalkmadan oruç tutulur mu?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Ramazan ayında birçok kişi oruç ile ilgili kafalarına takılan sorulara yanıt arıyor. Ramazan ayında en çok araştırılan sorular arasında "Niyet etmeden oruç tutulur mu, kabul olur mu?" gibi sorular yer alıyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı bilgisi...
SAHURA KALKMADAN, NİYET ETMEDEN ORUÇ TUTULUR MU?
Sahura kalkmak istemeyen veya sahura kalkmayı unutanlar, bu şekilde tutulan oruçların geçerli olup olmayacağını merak ediyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasına göre, "Niyetsiz sahursuz oruç tutulur mu?" sorusuna verilecek en net cevap, bu durumun orucu sarsacağı yönünde olacaktır.
Zira, niyet etmek orucun temel şartlarından biridir. Dolayısıyla niyetsiz oruç sahih değildir. İslamiyet'te kalben niyet pek çok konuda yeterli olsa bile oruç için dil ile de niyet etmek gerekmektedir.
Sahura kalkamamak oruç tutmamak için mazeret değildir. Sahura kalkamayan sabahleyin oruca niyetlenip oruca devam etmelidir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kira artış oranı açıklandı mı? Nisan ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?
- Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman oynanacak? Fenerbahçe Beşiktaş derbisi bu hafta mı?
- Polis, öğretmen, jandarma, astsubay maaşları zamlandı mı? Memur maaşlarına ek zam gelecek mi?
- Öğretmen atama takvimi açıklandı mı? MEB 45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
- Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman? Bekçi alımı başvuru sonuç duyurusu geldi mi?
- Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Mart ayı enflasyon oranları açıklandı mı? TÜİK, TEFE-TÜFE...
- SSK, Bağkur, 4C ve EYT'li istisnasız kadroda! Eksik primi olana erken emeklilik! 3600 ve 5400 gün kritik! Şartları taşıyanlar...
- Emekliye A'dan Z'ye maaş tablosu netleşti! Oran ortaya çıktı, 1.500 TL seyyanen artış! İkramiye zammı + intibak! Enflasyon farkı, refah payı...
- YKS sınav başvuruları ne zaman bitiyor 2023? YKS sınav yerleri n zaman açıklanacak 2023?
- Emekliye ek zam var mı 2023 son dakika? 6000, 7000, 7500 TL ve üstü maaş alan emekliye zam olacak mı?
- Kadir Gecesi hangi tarihte, ne zaman 2023? Anlamı ve önemi nedir? Okunacak dualar neler? Kadir suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı!
- Diyanet açıkladı: Gusül abdesti almadan oruç tutulur mu? Gusül abdesti almadan oruç geçerli sayılır mı?