Diyanet orucun farz olmasının şartları neler? ORUÇ kimlere farz kılınmıştır, kimler tutamaz?

Oruç ibadeti farz bir ibadet olmasının yanı sıra belirli şartları vardır. Eğer bunlar karşılanamıyor kişi oruç tutmakla yükümlü tutulmaz. İslam'ın beş temel şartlarından biri olan oruç ibadetine ilişkin detaylar araştırılıyor. Peki oruç ibadeti kimlere farz kılınmıştır? Oruç tutamayanlar ne yapmalı? Diyanet orucun farz olmasının şartları neler?

ORUÇ HANGİ DURUMLARDA FARZDIR?

Orucun bir kimseye farz olması için Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına gelmiş olması gerekir: Müslüman olmayanlara diğer bütün ibadetlerde olduğu gibi oruç ibadeti de farz değildir.

İslâm dininin gerekli kıldığı ibadetler ancak bu dine inanmakla anlam kazanır. Gayrimüslim bir kimsenin Müslüman olması halinde, daha önce tutmadığı oruçlar -ve diğer ibadetleri- kaza etmesi gerekmez. Çünkü Müslüman olmakla geçmiş günahlar tamamen silinir, yepyeni bir hayata başlanmış olunur.