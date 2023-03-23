Belediye iftar çadırları nerede, ne zaman kurulacak? İFTAR ÇADIRI İSTANBUL YERLERİ 2023 | Yenikapı, Beşiktaş, Kadıköy, Üsküdar...

On bir ayın sultanı Ramazan sadece aç kalmak değil aynı zamanda birlik beraberlik duygularını pekiştirmektir. Hidayet rehberi olan Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ay olan Ramazan'da belediyeler ve hayırseverler tarafından belirlenen noktalarda iftar çadırları kurulmaktadır. Vatandaşlar İstanbul'da iftar çadırlarının nerede, ne zaman kurulacağını öğrenmeye çalışıyor. İşte detaylar...