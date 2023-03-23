Ankara, İzmir, Kocaeli'de ilk iftar ve sahur saat kaçta? İftar vakti ve sahur saatleri! Ramazan İmsakiyesi Diyanet 2023
İl il iftar ve sahur saatleri Ramazan ayına girilmesiyle birlikte araştırılıyor. 2023 Ramazan imsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. İlk oruç 23 Mart Perşembe günü tutulacak. Ramazan'da oruç tutacak olan vatandaşlar, Ankara, İzmir, Kocaeli'de ilk sahur ve iftar saat kaçta? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, Ramazan imsakiyesi ile iftar ve sahur saatleri...
Ramazan ayının ilk orucu 23 Mart Perşembe günü tutulacak. 2023 Ramazan imsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Oruç ibadetini yerine getirek olan vatandaşlar, iftar ve sahur vakitlerini araştırıyor. Peki, Ankara, İzmir, Kocaeli'de ilk iftar ve sahur saat kaçta? İşte, ayrıntılar...
ANKARA, İZMİR, KOCAELİ'DE İLK İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?
Ankara'da iftar vakti: 23 Mart 2023 Perşembe günü saat 19:10'dur.
İzmir'de iftar vakti: 18:33
Kocaeli'de ilk iftar saati:19:21
ANKARA, İZMİR, KOCAELİ'DE İLK SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?
Ankara'sa sahur vakti: 05:17
İzmir'de sahur vakti:05:42
Kocaeli'de sahur vakti: 05:26
RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2023 Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlıyor ve 20 Nisan 2023 Perşembe günü sona eriyor.
2023 RAMAZAN'DA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULACAK?
2023 yılında Ramazan Ayı 29 gün sürecek. Hicri Takvim'de aylar zaman zaman 29 zaman 30 gün süremektedir.
Ramazan Ayı da her yıl 30 gün sürmez. Bazı yıllar 29 bazı yıllar ise 30 gün olur. Bu yıl da yani 2023'te Ramazan Ayı 29 gün sürecektir.
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