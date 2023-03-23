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29 GÜNLÜK RAMAZAN İMSAKİYESİ - 2023 Gümüşhane, Artvin, Kilis ilk iftar ve sahur ne zaman?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.03.2023 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023
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29 GÜNLÜK RAMAZAN İMSAKİYESİ - 2023 Gümüşhane, Artvin, Kilis ilk iftar ve sahur ne zaman?

Gümüşhane, Artvin, Kilis sahur ve iftar vakitleri araştırılıyor. Müminler oruç tutarak yüce Allah'ın hoşnutluğunu kazanarak ibadetlerini yerine getirmek için detayları araştırıyor. On bir ayın sultanına bu yıl 29 gün sürecek. Peki ilk sahur ve iftar ne zaman, hangi gün?2023 Ramazan imsakiye takvimi haberimizde...

Gümüşhane, Artvin, Kilis sahur ve iftar vakitleri araştırılıyor. Müminler oruç tutarak yüce Allah'ın hoşnutluğunu kazanarak ibadetlerini yerine getirmek için detayları araştırıyor. On bir ayın sultanına bu yıl 29 gün sürecek. Peki ilk sahur ve iftar ne zaman, hangi gün?2023 Ramazan imsakiye takvimi haberimizde...

İLK SAHUR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İlk sahur 22 Mart Çarşambayı, 23 Mart Perşembeye bağlayan gecede idrak edilecek. Perşembe gününe oruçlu uyanılacak

TÜRKİYE GENELİ 2023 RAMAZAN İMSAKİYESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!

GÜMÜŞHANE RAMAZAN İMSAKİYESİ

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

23.03.2023 04:50 06:15 12:34 16:00 18:43 20:02

24.03.2023 04:48 06:13 12:34 16:01 18:44 20:04

25.03.2023 04:46 06:11 12:33 16:01 18:45 20:05

26.03.2023 04:45 06:10 12:33 16:02 18:46 20:06

27.03.2023 04:43 06:08 12:33 16:02 18:47 20:07

28.03.2023 04:41 06:06 12:32 16:03 18:48 20:08

29.03.2023 04:39 06:05 12:32 16:03 18:49 20:10

30.03.2023 04:37 06:03 12:32 16:03 18:50 20:11

31.03.2023 04:35 06:02 12:31 16:04 18:52 20:12

01.04.2023 04:33 06:00 12:31 16:04 18:53 20:13

02.04.2023 04:32 05:58 12:31 16:05 18:54 20:15

03.04.2023 04:30 05:57 12:31 16:05 18:55 20:16

04.04.2023 04:28 05:55 12:30 16:05 18:56 20:17

05.04.2023 04:26 05:53 12:30 16:06 18:57 20:18

06.04.2023 04:24 05:52 12:30 16:06 18:58 20:20

07.04.2023 04:22 05:50 12:29 16:07 18:59 20:21

08.04.2023 04:20 05:49 12:29 16:07 19:00 20:22

09.04.2023 04:18 05:47 12:29 16:07 19:01 20:23

10.04.2023 04:17 05:45 12:29 16:08 19:02 20:25

11.04.2023 04:15 05:44 12:28 16:08 19:03 20:26

12.04.2023 04:13 05:42 12:28 16:08 19:04 20:27

13.04.2023 04:11 05:41 12:28 16:09 19:05 20:29

14.04.2023 04:09 05:39 12:28 16:09 19:06 20:30

15.04.2023 04:07 05:38 12:27 16:09 19:07 20:31

16.04.2023 04:05 05:36 12:27 16:10 19:08 20:33

17.04.2023 04:03 05:35 12:27 16:10 19:09 20:34

18.04.2023 04:02 05:33 12:27 16:10 19:10 20:36

19.04.2023 04:00 05:32 12:26 16:11 19:11 20:37

20.04.2023 03:58 05:30 12:26 16:11 19:12 20:38

ARTVİN SAHUR VE İFTAR SAATLERİ

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

23.03.2023 04:39 06:05 12:25 15:51 18:34 19:54

24.03.2023 04:38 06:04 12:24 15:51 18:35 19:55

25.03.2023 04:36 06:02 12:24 15:52 18:36 19:57

26.03.2023 04:34 06:00 12:24 15:52 18:37 19:58

27.03.2023 04:32 05:58 12:23 15:53 18:38 19:59

28.03.2023 04:30 05:57 12:23 15:53 18:39 20:00

29.03.2023 04:28 05:55 12:23 15:54 18:40 20:02

30.03.2023 04:26 05:53 12:22 15:54 18:41 20:03

31.03.2023 04:24 05:52 12:22 15:54 18:43 20:04

01.04.2023 04:23 05:50 12:22 15:55 18:44 20:05

02.04.2023 04:21 05:48 12:22 15:55 18:45 20:07

03.04.2023 04:19 05:47 12:21 15:56 18:46 20:08

04.04.2023 04:17 05:45 12:21 15:56 18:47 20:09

05.04.2023 04:15 05:43 12:21 15:57 18:48 20:11

06.04.2023 04:13 05:42 12:20 15:57 18:49 20:12

07.04.2023 04:11 05:40 12:20 15:57 18:50 20:13

08.04.2023 04:09 05:39 12:20 15:58 18:51 20:15

09.04.2023 04:07 05:37 12:20 15:58 18:52 20:16

10.04.2023 04:05 05:35 12:19 15:59 18:53 20:17

11.04.2023 04:03 05:34 12:19 15:59 18:54 20:19

12.04.2023 04:01 05:32 12:19 15:59 18:55 20:20

13.04.2023 03:59 05:31 12:18 16:00 18:56 20:21

14.04.2023 03:58 05:29 12:18 16:00 18:58 20:23

15.04.2023 03:56 05:27 12:18 16:00 18:59 20:24

16.04.2023 03:54 05:26 12:18 16:01 19:00 20:26

17.04.2023 03:52 05:24 12:17 16:01 19:01 20:27

18.04.2023 03:50 05:23 12:17 16:01 19:02 20:28

19.04.2023 03:48 05:21 12:17 16:02 19:03 20:30

20.04.2023 03:46 05:20 12:17 16:02 19:04 20:31

2023 KİLİS 29 GÜNLÜK İMSAKİYE

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

23.03.2023 05:05 06:25 12:43 16:11 18:52 20:07

24.03.2023 05:03 06:23 12:43 16:11 18:53 20:08

25.03.2023 05:02 06:22 12:43 16:11 18:54 20:09

26.03.2023 05:00 06:20 12:42 16:12 18:55 20:10

27.03.2023 04:59 06:19 12:42 16:12 18:56 20:11

28.03.2023 04:57 06:17 12:42 16:12 18:56 20:12

29.03.2023 04:55 06:16 12:42 16:12 18:57 20:13

30.03.2023 04:54 06:14 12:41 16:13 18:58 20:14

31.03.2023 04:52 06:13 12:41 16:13 18:59 20:15

01.04.2023 04:50 06:11 12:41 16:13 19:00 20:16

02.04.2023 04:49 06:10 12:40 16:14 19:01 20:17

03.04.2023 04:47 06:09 12:40 16:14 19:02 20:18

04.04.2023 04:45 06:07 12:40 16:14 19:03 20:19

05.04.2023 04:44 06:06 12:39 16:14 19:03 20:20

06.04.2023 04:42 06:04 12:39 16:14 19:04 20:21

07.04.2023 04:40 06:03 12:39 16:15 19:05 20:22

08.04.2023 04:39 06:01 12:39 16:15 19:06 20:23

09.04.2023 04:37 06:00 12:38 16:15 19:07 20:24

10.04.2023 04:36 05:58 12:38 16:15 19:08 20:25

11.04.2023 04:34 05:57 12:38 16:16 19:09 20:26

12.04.2023 04:32 05:56 12:38 16:16 19:09 20:27

13.04.2023 04:31 05:54 12:37 16:16 19:10 20:29

14.04.2023 04:29 05:53 12:37 16:16 19:11 20:30

15.04.2023 04:27 05:52 12:37 16:16 19:12 20:31

16.04.2023 04:26 05:50 12:37 16:17 19:13 20:32

17.04.2023 04:24 05:49 12:36 16:17 19:14 20:33

18.04.2023 04:22 05:48 12:36 16:17 19:15 20:34

19.04.2023 04:21 05:46 12:36 16:17 19:16 20:35

20.04.2023 04:19 05:45 12:36 16:17 19:16 20:36

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