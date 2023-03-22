Sinop, Iğdır, Bartın'da iftar ve sahur saat kaçta? 2023 Ramazan İmsakiyesi iftar ve sahur saatleri!
"Sinop, Iğdır, Bartın'da iftar ve sahur saat kaçta?" sorusu Ramazan ayına girilmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı.Türkiye'de 23 Mart'ta başlayacak ramazan ayında ilk iftar saat Iğdır'da yapılacak, en uzun oruç 13 saat 56 dakikayla Sinop'ta tutulacak. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler, iftar ve sahur saatlerini sorguluyor. Peki, Sinop, Iğdır, Bartın'da iftar ve sahur saat kaçta? İşte, 2023 Ramazan imsakiyesi..
Sinop, Iğdır, Bartın Ramazan İmsakiyesi 2023! Ramazan ayına girilmesiyle birlikte iftar ve sahur saatleri araştırma konusu oldu. Oruç tutacak olan vatandaşlar, Sinop, Iğdır, Bartın'da ilk iftar ne zaman saat kaçta? sorusuna yanıt arıyor. İlk iftar Iğdır'da yapılacak, en uzun oruç 13 saat 56 dakikayla Sinop'ta tutulacak. İşte, İl il Ramazan imsakiyesi 2023!
SİNOP, IĞDIR, BARTIN İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?
Sinop iftar vakti:19:01.
Iğdır iftar vakti:18:25.
Bartın iftar vakti:19:12.
SİNOP, IĞDIR, BARTIN SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?
Sinop sahur vakti: 05:05.
Iğdır sahur vakti:04:33.
Bartın sahur vakti:05:17.
EN KISA ORUÇ SÜRESİ HANGİ İLDE?
İlk iftarın 18.25'te Iğdır'da, son iftarın Çanakkale ve Edirne'de 19.35'te yapılacağını belirten İşlek, Sinop'ta 13 saat 56 dakikayla en uzun, Adana, Hatay, Kilis, Mersin ve Şanlıurfa'da ise 13 saat 47 dakikayla en kısa süreyle oruç tutulacağını kaydetti.
İLK ORUÇ NE ZAMAN?
Takvime göre, ilk oruç bu yıl 23 Mart 2023'te tutulacak. Oruç tutacak olan vatandaşlar, 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece ilk sahura kalkacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Niyet etmeden oruç kabul olur mu? Ramazan'da en sık sorulan soru!
- Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara'ya yeni uyarı! Bolu'dan sonra Büyük İstanbul Depremi... İl il tehlikeyi açıkladı: "Kırıldı, kırılacak!"
- Kötü kolesterol ve Trigliseridi yok ediyor! Uzun ömürlü reçetenin mucizesine inanamayacaksınız!
- Altın fiyatlarında İKİLİ ROTA belirlendi! İslam Memiş açık açık tarih vererek uyardı! Saat 9 itibarıyla gözünüz tabelada olsun!
- Ağız spreyi orucu bozar mı? Diyanet oruçluyken diş fırçalamak, sakız çiğnemek orucu nasıl etkiler? Kaza gerektirir mi?
- Ramazan'da orucunuzu böyle açın 10 kilo verin! Ender Saraç listeyi paylaştı! Ramazan ayında nasıl beslenmeli? İftar ve sahurda neler yenmeli?
- YKS başvurusu ne zaman bitiyor, yarın son gün mü? 2023 YKS başvuru ücreti nereye yatırılır?
- Ramazan İmsakiyesi 2023 | DİYANET 81 il 29 GÜN sahur vakti (imsak) - iftar saatleri! İstanbul, Ankara, Kocaeli, Kayseri, Konya, Bursa...
- Genel Af YOLDA mı, çıkacak mı 2023? 7.Yargı paketi af nedir, içeriğinde hangi maddeler var?
- FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta, faiz beklentisi ne yönde? 22 Mart FED FAİZ artırırsa ALTIN ne olur?
- İFTAR ÇADIRI İSTANBUL YERLERİ 2023 | Belediye iftar çadırları nerede, ne zaman kurulacak? Yenikapı, Beşiktaş, Kadıköy, Üsküdar...
- 21 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺