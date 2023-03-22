İlk sahur hangi gün, saat kaçta? Sahura ne zaman kalkacağız 2023? Diyanet takvimi...
"Sahura ne zaman kalkacağız 2023? İlk sahur hangi gün, saat kaçta?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Önümüzdeki hafta Perşembe günü Ramazan ayının ilk günü dolayısı ile de orucun ilk günü idrak edilecek. Peki, Sahura ne zaman kalkacağız 2023? İlk sahur hangi gün, saat kaçta? Diyanet takvimi...
"Sahura ne zaman kalkacağız 2023? İlk sahur hangi gün, saat kaçta?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Önümüzdeki hafta Perşembe günü Ramazan ayının ilk günü dolayısı ile de orucun ilk günü idrak edilecek. Peki, Sahura ne zaman kalkacağız 2023? İlk sahur hangi gün, saat kaçta? Diyanet takvimi...
İLK SAHURA NE ZAMAN KALKACAĞIZ?
22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece ilk sahura kalkılacak. Diyanet tarafından hazırlanan İmsakiyeye göre ise 23 Mart'ta ilk sahur için imsak vakti 05:31 olarak belirtildi.
SAHUR DUASI
"Ya mefzei inde kurbetiy, veya ğavsi inde şiddeti, ileyke fezi'tu ve bike isteğestu, ve bike luztu la eluuzu bi sivake vela etlubu'l ferece illa minke, fe eğisni ve ferric enni, ya men yekbelu'l yesire ve ye'fu eni'l kesiri, ikbel minni'l yesire, ve'fu enni'l kesire, inneke ente'l ğafuru'r Rahim, Allahumme inniy es'eluke iymanen tubaşiru bihi kalbi, ve yakinen hetta a'leme ennehu len yusiybeni illa ma ketebte liy, ve razzini mine'l ayşi bima kasemte li, ya erheme'r rahimin. Ya uddeti fi kurbeti veya sahibi fi şiddeti ve ya veliyyi fi ni'meti ve ya ğayeti fi rağbeti ente's satiru avreti, ve'l aminu rev'eti ve'l mukiylu asreti, feğfir li ğatieti ya erheme'r rahimin."
Sahur Duası Anlamı (Diyanet Meali)
"Ey bela ve sıkıntı zamanında sığınağım ve ey zorluk zamanında imdadım! Sana yalvarıp yakarıyorum. Senden imdat diliyor ve Sana sığınıyorum, başkasına değil. Sıkıntı ve zorluklardan çıkışı ancak Senden diliyorum. O halde imdadıma yetiş ve beni sıkıntılardan kurtar. Ey az ameli kabul edip, çok günahı affeden! Benim az amelimi kabul et ve çok günahımı bağışla. Şüphesiz sen bağışlayan ve merhametlisin.Allah'ım! Senden kalbimle birleşen bir iman diliyorum ve birlikteliğinde ancak bana yazdığın şeylerin ulaşacağına kanaat getirebileceğim bir yaqin istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Hayatımda bana kısmet ettiğin şeylere beni razı kıl. Ey sıkıntılı anımda birikimim, zorluk zamanımda yaverim, nimetli günümde velinimetim, rağbet ve iştiyakımın doruk noktası olan Rabbim! Sensin kusurumu örtecek, korkumu emniyete çevirecek ve sürçmemi affedecek olan. O halde benim hatamı bağışla. Ey merhametlilerin en merhametlisi."
10 GÜNLÜK İMSAK VAKİTLERİ
23 MART İMSAK VAKTİ: 05:31
24 MART İMSAK VAKTİ: 05:29
25 MART İMSAK VAKTİ: 05:27
26 MART İMSAK VAKTİ: 05:25
27 MART İMSAK VAKTİ: 05:24
28 MART İMSAK VAKTİ: 05:22
29 MART İMSAK VAKTİ: 05:20
30 MART İMSAK VAKTİ: 05:18
31 MART İMSAK VAKTİ: 05:16
1 NİSAN İMSAK VAKRİ: 05:14
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? Özel Güvenlik Görevlisi 102.Dönem ÖGG sınavı 2023 ertelendi mi?
- Bu besinler adeta beyni tüketiyor! Duyanın nutku tutulacak! Herkes bayılarak yerken bilim insanları açıkladı! Aslında günbegün eritiyor...
- Emlak vergisi ödeme tarihleri açıklandı mı? Emlak vergisi 1. ve 2. taksit ödemeler ne zaman yapılacak?
- KPSS başvuru tarihleri açıklandı mı? 2023 KPSS ne zaman, başvuru kılavuzu yayımlandı mı?
- TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları belli oldu mu? TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?
- Yemek Sepeti çöktü mü son dakika? Yemek Sepeti erişim sorunu mu yaşanıyor, ne zaman düzelecek?
- Hilal göründü mü son dakika? Ramazan Hilali Türkiye'de görünecek mi, hangi illerde görünecek? Orucun habercisi...
- Emekliye ara zam + ikramiye hesabı yapıldı! Liste yayımlandı, emekliye 6.380 TL, memura 13.160 TL! En düşük 5.500 TL alanlar...
- YÖKDİL sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? YÖKDİL kaç dakika sürüyor? Soru...
- EYT'de yeni detay ortaya çıktı! Haklar sıralandı, kadınlar 20 erkekler 25 yılda kavuşuyor! Emekli aylığı alacak! 1996 - 1997 yılları arasında...
- Uşak, Kırklareli, Niğde Ramazan imsakiyesi 2023! Uşak, Kırklareli, Niğde'de iftar ve sahur saat kaçta?
- Ramazan İmsakiyesi 2023 | DİYANET 81 il 29 GÜN sahur vakti (imsak) - iftar saatleri! İstanbul, Ankara, Kocaeli, Kayseri, Konya, Bursa...