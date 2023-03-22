Ramazan’da okunacak dua ve zikirler | Peygamber Efendimizin Ramazan ayında ettiği dualar neler? Hangi tesbihler çekilecek? ARAPÇA, TÜRKÇE

Rahmet ve bereketin bollaştığı Ramazan ayında Müslümanlar, okunacak dua ve zikirleri araştırmaya başladı. İslam kaynaklarına göre, hilalin görülmesiyle başlayan oruç, hilalin görülmesiyle sona erecek; ardında Ramazan bayramı idrak edilecek. Peki Ramazan ayında okunacak dua ve zikirler neler? Hangi tesbihler çekilir? Peygamber Efendimiz hangi duaları okurdu? İşte merak edilenler...

DUA ETMENİN ÖNEMİ

Mü'min Suresi 60. Ayet-i kerimede Allah Teala şöyle buyurur: ''Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler, aşağılanmış olarak cehenneme gireceklerdir!''