İFTAR ÇADIRI İSTANBUL YERLERİ 2023 | Belediye iftar çadırları nerede, ne zaman kurulacak? Yenikapı, Beşiktaş, Kadıköy, Üsküdar...

İftar çadırı İstanbul'da nerede kurulacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. İftar çadırlarında birlik ve beraberlik duygularıyla orucunu açmak isteyen Müslümanlar çadırlara ilişkin detaylar araştırıyor. Rahmet mevsimi olan üç ayların girmesi ile müminler bağışlanma ayı olan Ramazan-ı Şerif'i dört gözle bekler. Peki belediye iftar çadırları nerede? İşte İstanbul'da iftar çadırı yerleri...