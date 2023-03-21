Ramazan İmsakiyesi Diyanet 2023 | Ankara, İzmir, Kocaeli'de ilk iftar ve sahur saat kaçta? İftar vakti ve sahur saatleri!
Ramazan ayının ilk orucu 23 Mart Perşembe günü tutulacak. 2023 Ramazan imsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Oruç ibadetini yerine getirek olan vatandaşlar, iftar ve sahur vakitlerini araştırıyor. Peki, Ankara, İzmir, Kocaeli'de ilk iftar ve sahur saat kaçta? İşte, ayrıntılar...
İl il iftar ve sahur saatleri Ramazan ayına girilmesiyle birlikte araştırılıyor. 2023 Ramazan imsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. İlk oruç 23 Mart Perşembe günü tutulacak. Ramazan'da oruç tutacak olan vatandaşlar, Ankara, İzmir, Kocaeli'de ilk sahur ve iftar saat kaçta? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, Ramazan imsakiyesi ile iftar ve sahur saatleri...
ANKARA, İZMİR, KOCAELİ'DE İLK İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?
Ankara'da iftar vakti: 23 Mart 2023 Perşembe günü saat 19:10'dur.
İzmir'de iftar vakti: 18:33
Kocaeli'de ilk iftar saati:19:21
ANKARA, İZMİR, KOCAELİ'DE İLK SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?
Ankara'sa sahur vakti: 05:17
İzmir'de sahur vakti:05:42
Kocaeli'de sahur vakti: 05:26
RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2023 Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlıyor ve 20 Nisan 2023 Perşembe günü sona eriyor.
2023 RAMAZAN'DA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULACAK?
2023 yılında Ramazan Ayı 29 gün sürecek. Hicri Takvim'de aylar zaman zaman 29 zaman 30 gün süremektedir.
Ramazan Ayı da her yıl 30 gün sürmez. Bazı yıllar 29 bazı yıllar ise 30 gün olur. Bu yıl da yani 2023'te Ramazan Ayı 29 gün sürecektir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tarım Kredi RAMAZAN Paketi 2023 | İndirimli özel fiyatlar başladı! Ayçiçek yağı, Güllaç, Tiryaki çay, Hurma, Pastırma...
- Cumhurbaşkanı adayı nasıl olunur, şartları neler? 2023 CB başvuru son tarih... Hangi durumlarda reddedilir?
- Ramazan İmsakiyesi Diyanet 2023 | Ankara, İzmir, Kocaeli'de ilk iftar ve sahur saat kaçta? İftar vakti ve sahur saatleri!
- EN UCUZ Ramazan kolisi hangi markette, fiyatı ne kadar? ŞOK, BİM,A101, MİGROS, METRO market Ramazan kolisi fiyatları 2023!
- Aydın, Tekirdağ, Kahramanmaraş RAMAZAN İMSAKİYESİ 2023 | Gün gün sahur ve iftar saatleri...
- İstanbul, Sakarya, Bursa imsak vakitleri! Sahur ve İftar ezan saatleri kaç? 29 günlük Ramazan takvimi 2023
- 2023 ZAMLI Evde Bakım maaşı hangi illerde yattı? 21 Mart Evde bakım parası ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı
- EYT kapısından dönene TOPLU PRİM İADESİ! BAĞ-KUR'luya şartsız, SSK'lıya o tarihten sonrası yatacak! Askerlik/doğum borçlanması, yaşlılık, ölüm...
- Kişi başına 1.250 TL para yardımı! 18 yaşını dolduran herkes başvurabilir! e-Devlet'ten başvuran PTT'den nakit çekebiliyor!
- ALTIN fiyatlarında yeni istikamet çizildi! 14-18-22 ayar gram altın için beklenen tarih geldi çattı! Mart sonuna kadar en az...
- 2023 Öğretmen atamaları ne zaman, başvuru nasıl yapılır? MEB 45 BİN öğretmen ataması branş dağılımı, şartları, atama takvimi...
- NEVRUZ MESAJLARI 2023 | En güzel resimli Nevruz kutlama SMS, instagram, Facebook, WhatsApp mesajları!