Nevşehir, Yalova, Bingöl'de iftar ve sahur saat kaçta? 2023 Ramazan İmsakiyesi iftar ve sahur saatleri!
On bir ayın sultanı Ramazan ayı için geri sayım başladı. 2023 yılında ilk oruç perşembe günü başlayacak. Ramazan ayı ise 21 Nisan Cuma günü sona erecek. 2023 Ramazan ayı imsakiyesinin yayımlanmasının ardından iftar ve sahur saatleri merak konusu edilmeye başladı. Peki, Nevşehir, Yalova, Bingöl'de iftar ve sahur saat kaçta?
"Nevşehir, Yalova, Bingöl'de iftar ve sahur saat kaçta?" sorusu Ramazan ayına girilmesiyle birlikte islam alemi tarafından araştırılmaya başlandı. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler, iftar ve sahur saatlerini sorguluyor. Peki, Nevşehir, Yalova, Bingöl'de iftar ve sahur saat kaçta? İşte, Nevşehir, Yalova, Bingöl Ramazan imsakiyesi...
NEVŞEHİR, YALOVA, BİNGÖL İFTAR SAAT KAÇTA?
Nevşehir iftar saati:19:02.
Yalova iftar saati:19:24.
Bingöl iftar saati:18:39.
NEVŞEHİR, YALOVA, BİNGÖL SAHUR SAAT KAÇTA?
Nevşehir sahur saati:05:12.
Yalova sahur saati:05:30.
Bingöl sahur saati:04:48.
SAHURA HANGİ GÜN KALKILACAK?
2023 Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlayıp 20 Nisan Perşembe günü son bulacak.
KAÇ SAAT ORUÇ TUTACAĞIZ?
2023 Yılı Ramazan ayında tüm illerin ortalaması ele alındığında yaklaşık 15 saate yakın oruç tutacağız.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Nevşehir, Yalova, Bingöl'de iftar ve sahur saat kaçta? 2023 Ramazan İmsakiyesi iftar ve sahur saatleri!
- 29 GÜNLÜK RAMAZAN İMSAKİYESİ | 2023 Gümüşhane, Artvin, Kilis ilk iftar ve sahur ne zaman?
- Buzağı destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Nisan - Mayıs buzağı destekleri yattı mı, ödendi mi? İL İL ödeme listesi...
- Ardahan, Bayburt, Tunceli Ramazan Takvimi | 2023 iftar ve sahur saatler gün gün sıralandı! 29 GÜNLÜK İMSAKİYE
- 2023 Ramazan İmsakiyesi 2023 | Zonguldak, Kütahya, Osmaniye'de ilk iftar ve sahur saat kaçta?
- Tarım Kredi RAMAZAN Paketi 2023 | İndirimli özel fiyatlar başladı! Ayçiçek yağı, Güllaç, Tiryaki çay, Hurma, Pastırma...
- Cumhurbaşkanı adayı nasıl olunur, şartları neler? 2023 CB başvuru son tarih... Hangi durumlarda reddedilir?
- Ramazan İmsakiyesi Diyanet 2023 | Ankara, İzmir, Kocaeli'de ilk iftar ve sahur saat kaçta? İftar vakti ve sahur saatleri!
- EN UCUZ Ramazan kolisi hangi markette, fiyatı ne kadar? ŞOK, BİM,A101, MİGROS, METRO market Ramazan kolisi fiyatları 2023!
- Aydın, Tekirdağ, Kahramanmaraş RAMAZAN İMSAKİYESİ 2023 | Gün gün sahur ve iftar saatleri...
- İstanbul, Sakarya, Bursa imsak vakitleri! Sahur ve İftar ezan saatleri kaç? 29 günlük Ramazan takvimi 2023
- 2023 ZAMLI Evde Bakım maaşı hangi illerde yattı? 21 Mart Evde bakım parası ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı