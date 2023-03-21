Nevşehir, Yalova, Bingöl’de iftar ve sahur saat kaçta? 2023 Ramazan İmsakiyesi iftar ve sahur saatleri!

"Nevşehir, Yalova, Bingöl'de iftar ve sahur saat kaçta?" sorusu Ramazan ayına girilmesiyle birlikte islam alemi tarafından araştırılmaya başlandı. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler, iftar ve sahur saatlerini sorguluyor. Peki, Nevşehir, Yalova, Bingöl'de iftar ve sahur saat kaçta? İşte, Nevşehir, Yalova, Bingöl Ramazan imsakiyesi...