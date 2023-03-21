29 GÜNLÜK RAMAZAN İMSAKİYESİ | 2023 Gümüşhane, Artvin, Kilis ilk iftar ve sahur ne zaman?

2023 Ramazan imsakiyesi araştırılıyor. Her Mümin kendi ilinin ezan saatlerine erişmeye çalışıyor. 29 günlük Ramazan takviminde oruç saatleri Güneş'in doğuş ve batışına göre ayarlanıyor. Peki ilk iftar ve sahur ne zaman? İşte 29 günlük Ramazan imsakiye takvimi...

İLK SAHUR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İlk sahur 22 Mart Çarşambayı, 23 Mart Perşembeye bağlayan gecede idrak edilecek. Perşembe gününe oruçlu uyanılacak