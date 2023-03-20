Kadıköy’de kentsel dönüşüm çıkmazı! Korkutmak için pankart astılar

Pankartı gördüklerinde şaşkınlık yaşayan ve bunun yasal bir dayanağı olmadığını belirten bina sakinleri, pankartlardan birini söktü.

Binadaki bir iş yerinin sahibi olan Ufuk Erden, bölgedeki ranta dikkat çekti. "İlk müteahhidimiz gayet her şey uygun, adaletli ve hakkaniyetli bir şekilde teklif verdi." diyen Erden, "5-6 kişilik bir grup bunu tasvip etmediler araştırdım bir baktım duyumlarıma göre paralar almışlar." diye konuştu.