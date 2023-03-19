İlk sahur hangi gün, saat kaçta? Sahura ne zaman kalkacağız 2023? Diyanet takvimi...
"Sahura ne zaman kalkacağız 2023? İlk sahur hangi gün, saat kaçta?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Önümüzdeki hafta Perşembe günü Ramazan ayının ilk günü dolayısı ile de orucun ilk günü idrak edilecek. Peki, Sahura ne zaman kalkacağız 2023? İlk sahur hangi gün, saat kaçta? Diyanet takvimi...
"Sahura ne zaman kalkacağız 2023? İlk sahur hangi gün, saat kaçta?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Önümüzdeki hafta Perşembe günü Ramazan ayının ilk günü dolayısı ile de orucun ilk günü idrak edilecek. Peki, Sahura ne zaman kalkacağız 2023? İlk sahur hangi gün, saat kaçta? Diyanet takvimi...
İLK SAHURA NE ZAMAN KALKACAĞIZ?
22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece ilk sahura kalkılacak. Diyanet tarafından hazırlanan İmsakiyeye göre ise 23 Mart'ta ilk sahur için imsak vakti 05:31 olarak belirtildi.
SAHUR DUASI
"Ya mefzei inde kurbetiy, veya ğavsi inde şiddeti, ileyke fezi'tu ve bike isteğestu, ve bike luztu la eluuzu bi sivake vela etlubu'l ferece illa minke, fe eğisni ve ferric enni, ya men yekbelu'l yesire ve ye'fu eni'l kesiri, ikbel minni'l yesire, ve'fu enni'l kesire, inneke ente'l ğafuru'r Rahim, Allahumme inniy es'eluke iymanen tubaşiru bihi kalbi, ve yakinen hetta a'leme ennehu len yusiybeni illa ma ketebte liy, ve razzini mine'l ayşi bima kasemte li, ya erheme'r rahimin. Ya uddeti fi kurbeti veya sahibi fi şiddeti ve ya veliyyi fi ni'meti ve ya ğayeti fi rağbeti ente's satiru avreti, ve'l aminu rev'eti ve'l mukiylu asreti, feğfir li ğatieti ya erheme'r rahimin."
Sahur Duası Anlamı (Diyanet Meali)
"Ey bela ve sıkıntı zamanında sığınağım ve ey zorluk zamanında imdadım! Sana yalvarıp yakarıyorum. Senden imdat diliyor ve Sana sığınıyorum, başkasına değil. Sıkıntı ve zorluklardan çıkışı ancak Senden diliyorum. O halde imdadıma yetiş ve beni sıkıntılardan kurtar. Ey az ameli kabul edip, çok günahı affeden! Benim az amelimi kabul et ve çok günahımı bağışla. Şüphesiz sen bağışlayan ve merhametlisin.Allah'ım! Senden kalbimle birleşen bir iman diliyorum ve birlikteliğinde ancak bana yazdığın şeylerin ulaşacağına kanaat getirebileceğim bir yaqin istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Hayatımda bana kısmet ettiğin şeylere beni razı kıl. Ey sıkıntılı anımda birikimim, zorluk zamanımda yaverim, nimetli günümde velinimetim, rağbet ve iştiyakımın doruk noktası olan Rabbim! Sensin kusurumu örtecek, korkumu emniyete çevirecek ve sürçmemi affedecek olan. O halde benim hatamı bağışla. Ey merhametlilerin en merhametlisi."
10 GÜNLÜK İMSAK VAKİTLERİ
23 MART İMSAK VAKTİ: 05:31
24 MART İMSAK VAKTİ: 05:29
25 MART İMSAK VAKTİ: 05:27
26 MART İMSAK VAKTİ: 05:25
27 MART İMSAK VAKTİ: 05:24
28 MART İMSAK VAKTİ: 05:22
29 MART İMSAK VAKTİ: 05:20
30 MART İMSAK VAKTİ: 05:18
31 MART İMSAK VAKTİ: 05:16
1 NİSAN İMSAK VAKRİ: 05:14
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