Ramazan ayı ne zaman 2023? İlk oruç ne zaman, hangi gün tutulacak? İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ

"2023 yılı Ramazan ayı ne zaman başlayacak?" sorusu İslam alemi tarafından sorgulanıyor. 2023 yılı Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala, ilk oruca ne zaman kaldılacağı merak konusu oluyor. İslam aleminde her yıl heyecanla beklenen recep, şaban ve ramazanı kapsayan mukaddes üç aylar başladı. Peki, Ramazan ayı, bayramı hangi tarihte idrak edilecek? İşte il il 2023 Ramazan imsakiye...