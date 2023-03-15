15 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Ramazan ayı ne zaman 2023? İlk oruç ne zaman, hangi gün tutulacak? İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ

Ramazan ayı ne zaman 2023? İlk oruç ne zaman, hangi gün tutulacak? İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.03.2023
ABONE OL
Ramazan ayı ne zaman 2023? İlk oruç ne zaman, hangi gün tutulacak? İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ

"2023 Ramazan ayı ne zaman?" sorusu müslüman alemi tarafından sıklıkla sorgulanıyor. Mübarek üç ayların başlamasıyla birlikte gözler. 11 ayın sultanı Ramazan ayı ve bayram tarihlerine çevrilmiş durumda. İslam aleminde her yıl heyecanla beklenen recep, şaban ve ramazanı kapsayan mukaddes üç aylar 23 Ocak Pazartesi günü başladı. Peki, Ramazan ne zaman? Ramazan ayının ilk orucuna kaç gün kaldı?

"2023 yılı Ramazan ayı ne zaman başlayacak?" sorusu İslam alemi tarafından sorgulanıyor. 2023 yılı Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala, ilk oruca ne zaman kaldılacağı merak konusu oluyor. İslam aleminde her yıl heyecanla beklenen recep, şaban ve ramazanı kapsayan mukaddes üç aylar başladı. Peki, Ramazan ayı, bayramı hangi tarihte idrak edilecek? İşte il il 2023 Ramazan imsakiye...

RAMAZAN NE ZAMAN, HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

11 Ayın Sultanı Ramazan Başlangıcı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından uydu görüntüleri referans alınrak hesaplanıyor. Özellikle Arap Ülkesinde ise Ramazan başlangıcı Ramazan Hilali çıplak gözler bakılarak görülüyor. Bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre 2023 Ramazan Hilali 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece görülecek. 2023 Ramazan Ayının ilk günü 23 Mart Çarşamba günü idrak edilecek.

2023 YILINDA İLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK?

Teravih namazı bilindiği üzere Ramazan gecelerinde cemaatle veya ferdi olarak eda ediliyor. 2023 Ramazan ayının İlk gecesi yani 22 Mart Pazartesiyi 23 Mart Salı'ya bağlayan gece yatsı enazıyla birlikte kılınacak. Ramazamn ayının son yatsı namazı Şevval Ayı'nın ilk gecesi olacağı için 2023 Ramazan ayının son taeravih namazı 19 Nisan Perşembe gününü 20 Nisan Cuma gününe bağlayan gece yatsı ezanı vaktinin girmesiyle kılınacak.

2023 YILINDA İLK SAHURA NE ZAMAN KALKILACAK?

Sözlükte "sabah olmadan önceki vakit, gecenin son üçte biri" anlamındaki seher kelimesiyle aynı kökten gelen sahûr (sehûr, sühûr), dinî bir terim olarak oruç tutmaya hazırlık olmak üzere fecrin doğmasından önce yenen yemeği ifade eder. Bazı hadislerde bunun için "ekletü's-sehar / ekletü's-sühûr" tabiri kullanılmıştır.

2023 RAMAZAN AYINDA İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

2023 Ramazan Ayı Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre 23 Mart Çarşamba günü başlıyor. Yani 2023'te 22 Mart Pazartesiyi 23 Mart Salı'ya bağlayan gece sahura kalkılıp niyet edildikten sonra ilk oruç tutulacak.

2023 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA