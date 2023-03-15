Ramazan ayı ne zaman 2023? İlk oruç ne zaman, hangi gün tutulacak? İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ
"2023 Ramazan ayı ne zaman?" sorusu müslüman alemi tarafından sıklıkla sorgulanıyor. Mübarek üç ayların başlamasıyla birlikte gözler. 11 ayın sultanı Ramazan ayı ve bayram tarihlerine çevrilmiş durumda. İslam aleminde her yıl heyecanla beklenen recep, şaban ve ramazanı kapsayan mukaddes üç aylar 23 Ocak Pazartesi günü başladı. Peki, Ramazan ne zaman? Ramazan ayının ilk orucuna kaç gün kaldı?
"2023 yılı Ramazan ayı ne zaman başlayacak?" sorusu İslam alemi tarafından sorgulanıyor. 2023 yılı Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala, ilk oruca ne zaman kaldılacağı merak konusu oluyor. İslam aleminde her yıl heyecanla beklenen recep, şaban ve ramazanı kapsayan mukaddes üç aylar başladı. Peki, Ramazan ayı, bayramı hangi tarihte idrak edilecek? İşte il il 2023 Ramazan imsakiye...
RAMAZAN NE ZAMAN, HANGİ GÜN BAŞLIYOR?
11 Ayın Sultanı Ramazan Başlangıcı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından uydu görüntüleri referans alınrak hesaplanıyor. Özellikle Arap Ülkesinde ise Ramazan başlangıcı Ramazan Hilali çıplak gözler bakılarak görülüyor. Bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre 2023 Ramazan Hilali 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece görülecek. 2023 Ramazan Ayının ilk günü 23 Mart Çarşamba günü idrak edilecek.
2023 YILINDA İLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK?
Teravih namazı bilindiği üzere Ramazan gecelerinde cemaatle veya ferdi olarak eda ediliyor. 2023 Ramazan ayının İlk gecesi yani 22 Mart Pazartesiyi 23 Mart Salı'ya bağlayan gece yatsı enazıyla birlikte kılınacak. Ramazamn ayının son yatsı namazı Şevval Ayı'nın ilk gecesi olacağı için 2023 Ramazan ayının son taeravih namazı 19 Nisan Perşembe gününü 20 Nisan Cuma gününe bağlayan gece yatsı ezanı vaktinin girmesiyle kılınacak.
2023 YILINDA İLK SAHURA NE ZAMAN KALKILACAK?
Sözlükte "sabah olmadan önceki vakit, gecenin son üçte biri" anlamındaki seher kelimesiyle aynı kökten gelen sahûr (sehûr, sühûr), dinî bir terim olarak oruç tutmaya hazırlık olmak üzere fecrin doğmasından önce yenen yemeği ifade eder. Bazı hadislerde bunun için "ekletü's-sehar / ekletü's-sühûr" tabiri kullanılmıştır.
2023 RAMAZAN AYINDA İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?
2023 Ramazan Ayı Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre 23 Mart Çarşamba günü başlıyor. Yani 2023'te 22 Mart Pazartesiyi 23 Mart Salı'ya bağlayan gece sahura kalkılıp niyet edildikten sonra ilk oruç tutulacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ramazan ayı ne zaman 2023? İlk oruç ne zaman, hangi gün tutulacak? İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ
- Evde bakım aylığı yatan iller listesi 2023! 15 Mart ZAMLI evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? e-devlet sorgulama ekranı
- 14 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu?
- 15 Mart Çarşamba Şanlıurfa'da yarın okullar tatil olacak mı? Şanlıurfa okullar tatil mi son dakika? Valilik açıklamaları...
- Sağlık Bakanlığı 2. etap alımları ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı yeni alımlar ne zaman 2023?
- Bayram tatili kaç gün sürecek 2023? Ramazan Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?
- Yeni kanlı ay tutulması tarihi belli mi? Kanlı ay tutulması ne zaman 2023?
- Konya deprem son dakika 2023! 14 Mart Konya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...
- 14-15 Mart İstanbul'da deprem olacak mı, var mı? Bu gece deprem bekleniyor mu? AFAD son depremler listesi...
- Asgari ücret ara zam 2023 son dakika! 11 bin 760 TL iddiası! Asgari ücret zamlanacak mı, ne kadar olacak?
- Bitcoin 9 ay sonra uykudan uyandı! 35 dakika içinde yükseldi, 26 bin doların üstüne çıktı! Bitcoin, Ethereum ve Altcoin'lerde son durum ne?
- ASHB son dakika açıkladı! Hemen e-Devlet'ten kontrol edin, hesaplara yatıyor! T.C numara sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, SED...