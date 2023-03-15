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Nihat Tufan: Spora yatırıma ticari bakmıyoruz

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.03.2023
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Nihat Tufan: Spora yatırıma ticari bakmıyoruz

2 yıldır Alanya Belediyespor Erkek Voleybol takımının ana sponsoru olan Rest Property’nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Corendon Alanyaspor Asbaşkanı Nihat Tufan, "Spora yatırıma ticari bakmıyoruz. Bu bir sosyal sorumluluk görevi. Geleceğimiz olan gençlere yatırım yapıyoruz" dedi.

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