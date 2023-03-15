Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? 2023 Kurban Bayramı tatili kaç gün? Başlangıç ve bitiş tarihi...
"Kurban bayramı ne zaman başlıyor?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Kurban Bayramını sabırsızlıkla bekleyen İslam alemi tarih araştırmaları yapıyor. Bayram tarihleri Hicrî takvime göre her yıl farklı günlere denk geliyor. Peki, 2023 Kurban Bayramı hangi tarihte idrak edilecek? İşte, dini günler takvimi
Ramazan ayı ile birlikte Kurban Bayramı hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Kurban Bayramı tarihleri de belli oldu. Bayram tarihleri Hicrî takvime göre her yıl farklı günlere denk geliyor. Müslüman alemi, "Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, merak edilen tarih...
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2023 Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. Bayramın 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü 1 Temmuz Cumartesi idrak edilecek.
KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ
2023 Kurban Bayramı arife günü 27 Haziran Salı
28 Haziran 2023 Çarşamba: Kurban Bayramı 1. gün
29 Haziran 2023 Perşembe: Kurban Bayramı 2. gün
30 Temmuz 2023 Cuma: Kurban Bayramı 3. gün
1 Temmuz 2023 Cumartesi: Kurban Bayramı 4. gün
RAMAZAN BAYRAMI 2023 NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
11 ayın sultanı Ramazan ayı bu yıl mart ayında başlayacak. 2023 yılının Ramazan ayında ilk oruç 23 Mart Perşembe günü tutulacak. 17 Nisan Pazartesi günü Kadir Gecesi ile birlikte 21 Nisan Cuma günü Ramazan Bayramı başlayacak.
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Ramazan Bayramı 2023 yılında 21 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Cuma günü başlayacak bayram pazar akşamı sona erecek. 20 Nisan Perşembe günü başlayacak Arefe günü ile birlikte Ramazan Bayramı'nda toplam 4 gün tatil olacağı tahmin ediliyor.
Ramazan Bayramı 21 Nisan 2023 Cuma
Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar
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