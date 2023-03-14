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Mezra Yalıkavak Yönetim Kurulu Başkanı Salih Ünlü'den "Dünyanın ilk büyük yüzde yüz organik işletmesi"

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.03.2023
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Mezra Yalıkavak Yönetim Kurulu Başkanı Salih Ünlü’den Dünyanın ilk büyük yüzde yüz organik işletmesi

Mezra Yalıkavak Yönetim Kurulu Başkanı Salih Ünlü; "Covid 19 virüsü ile 7 milyon insan hayatını kaybederken her yıl sağlıksız beslenmeye bağlı rahatsızlıklardan dolayı 11 milyon insanın hayatını kaybettiği gerçeği ile karşı karşıyayız, savaşlarda bile bu kadar insan hayatını kaybetmiyor. İnsan metabolizması fabrikasyon ve kimyevi ürünlerin deneme platformu değil. Kimyevi ürünler veya takviyelerin yerini organik beslenme almalı. İnsan hayatından daha değerli bir kavram yoktur. Görmezden gelinmeyecek kadar büyük bir sorun olan inorganik beslenme karşısında sessiz kalmak bize yakışmazdı. Bu gerçekten bir insani görev" dedi.

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