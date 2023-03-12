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İlk oruç ne zaman? 2023 Kadir Gecesi hangi gün idrak edilecek? Ramazan'ı karşılamak için oruç tutulur mu? 2023 Diyanet dini günler takvimi

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.03.2023 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023
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İlk oruç ne zaman? 2023 Kadir Gecesi hangi gün idrak edilecek? Ramazan’ı karşılamak için oruç tutulur mu? 2023 Diyanet dini günler takvimi

İlk oruç ne zaman sorusunun cevabı merak konusu oldu. Üç ayların sonuncusu olan Ramazan'ın başlangıç ve bitiş tarihi araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu ay içerisinde başlayacak olan Ramazan ile birlikte Müminler ilk sahuruna kalkarak oruç tutmaya başlayacak. Peki ilk oruç ne zaman? 2023 Kadir Gecesi hangi gün idrak edilecek?

Ramazan ayına sayılı günler kala Müslümanlar on bir ayın sultanının karşılamaya hazırlanıyor. İlk orucun tutulacağı ve sahura kalkılacağı gün araştırılıyor. Peki 2023 Kadir Gecesi hangi gün idrak edilecek? Ramazan'ı karşılamak için oruç tutulur mu? Mart ayında başlayacak ve Nisan sonuna doğru bitecek olan Ramazan ayının 2023 takvimi haberimizde...

2023 RAMAZAN NE ZAMAN?

Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlıyor. 21 Nisan Cuma günü sona eriyor.

RAMAZAN AYINI KARŞILAMAK İÇİN ORUÇ TUTULUR MU?

Hz. Peygamberin (SAV) Recep ve Şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu bilinmektedir. Abbad Ibnu Hanif anlatiyor: "Said bin Cübeyr'e (RA) Receb ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabı verdi: "İbn Abbas'ı (RA) dinledim, şöyle demişti: "Resulullah (SAV) Receb ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz, "(Galiba), hiç yemeyecek (ayın her gününde tutacak)'' derdik. (Bazı yıllarda da oyle) yerdi ki biz "(Galiba) hiç tutmayacak'' derdik.'' (Buhari, Savm 53)

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı takvimi;

1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma
2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi
3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

23 Ocak PAZARTESİ: ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

26 Ocak PERŞEMBE: REGAİB KANDİLİ

17 Şubat CUMA: MİRAC KANDİLİ

6 Mart PAZARTESİ: BERAT KANDİLİ

23 Mart PERŞEMBE: RAMAZAN BAŞLANGICI

17 Nisan PAZARTESİ: KADİR GECESİ

20 Nisan PERŞEMBE: AREFE

21 Nisan CUMA: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

22 Nisan CUMARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

23 Nisan PAZAR: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

27 Haziran SALI: AREFE

28 Haziran ÇARŞAMBA: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

29 Haziran PERŞEMBE: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

30 Haziran CUMA: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

1 Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

19 Temmuz ÇARŞAMBA: HİCRİ YILBAŞI

28 Temmuz CUMA: AŞURE GÜNÜ

26 Eylül SALI: MEVLİD KANDİLİ

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