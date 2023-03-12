İlk oruç ne zaman? 2023 Kadir Gecesi hangi gün idrak edilecek? Ramazan’ı karşılamak için oruç tutulur mu? 2023 Diyanet dini günler takvimi

RAMAZAN AYINI KARŞILAMAK İÇİN ORUÇ TUTULUR MU?

Hz. Peygamberin (SAV) Recep ve Şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu bilinmektedir. Abbad Ibnu Hanif anlatiyor: "Said bin Cübeyr'e (RA) Receb ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabı verdi: "İbn Abbas'ı (RA) dinledim, şöyle demişti: "Resulullah (SAV) Receb ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz, "(Galiba), hiç yemeyecek (ayın her gününde tutacak)'' derdik. (Bazı yıllarda da oyle) yerdi ki biz "(Galiba) hiç tutmayacak'' derdik.'' (Buhari, Savm 53)