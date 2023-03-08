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Ünlü Diş Hekimi Gökhan Atakan: Türkiye’de dünya standartlarının çok üstünde diş tedavileri yapılıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.03.2023
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Ünlü Diş Hekimi Gökhan Atakan: Türkiye’de dünya standartlarının çok üstünde diş tedavileri yapılıyor

Dr. Gökhan Atakan, Türkiye'nin sağlık turizminde en çok tercih edilen ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldığını belirtti. Geçen yıl 1.2 milyon kişinin sağlık hizmeti almak için ülkemize geldiğini dile getiren Dr. Atakan, bu durumun nedenlerini anlattı.

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