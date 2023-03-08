08 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kıyafet Sepeti Kurucusu Mehmet Baykut: Ticari kaygılar yerine vicdani kaygılarımız olmalı

Kıyafet Sepeti Kurucusu Mehmet Baykut: Ticari kaygılar yerine vicdani kaygılarımız olmalı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.03.2023
ABONE OL
Kıyafet Sepeti Kurucusu Mehmet Baykut: Ticari kaygılar yerine vicdani kaygılarımız olmalı

6 Şubat depremlerinden sonra afetzedeler için seferber olan Kıyafet Sepeti’nin kurucusu Mehmet Baykut, "Bu süreçte personel maaşlarımızda iyileştirmeler yapmak, kıyafet bağışında bulunmak gibi birçok adım attık. İnsan her şeyin üstündedir" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA