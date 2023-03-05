Yarın Kandil mi, ne kandili? Berat Kandili 2023 hangi gün? Şaban ayının 13.-14.-15. günü ne zaman? Diyanet kandil ve dini günler takvimi
Yarın kandil mi sorusunun cevabı merak konusu oldu. Mübarek üç ayların idrak edildiği bu günlerde Müminler kandil günlerini araştırıyor. Berat Kandili Şaban ayının içerisinde 14. gününü 15. gününe bağlıyor. Peki yarın Kandil mi, ne kandili? Berat Kandili 2023 hangi gün? Şaban ayının 13.-14.-15. günü ne zaman?
Berat Kandili ne zaman sorusunun cevabı araştırılıyor. İslam alemi için büyük bir önem ve kıymet arz eden üç aylarda Regaip ve Miraç Kandilinin ardından Berat Kandili heyecanla beklenmeye başlandı. Bu rahmet ve bereketli günleri ibadetle geçirerek Allah'ın hoşnutluğunu kazanmayı amaçlayan Müslümanlar 2023 kandil ve dini günlerin tarihlerini öğrenmeye çalışıyor. Peki 06 Mart Pazartesi ne kandili? Yarın kandil mi?
2023 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?
Mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban ayı içerisinde idrak edilecek Berat Kandili ayın 14. Gününü 15. Gününe bağlayan gece olarak ifade ediliyor.
Bu yıl Berat Gecesi 6 Mart Pazartesi günü idrak ediliyor.
BERAT KANDİLİNDE NELER YAPILIR?
Konuya dair Hz. Muhammed'in bir hadisi bulunmaktadır:
"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah-u Teâlâ, o andan fecir oluncaya kadar: "Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim."
BERAT KANDİLİ NEDİR?
Berat Arapça berâe/berâet kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Berâet, "iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması" anlamına gelir. Şâbanın on beşinci gecesinde Müslümanların Allah'ın affı ve bağışlaması ile günah yükünden kurtulacağı umularak bu geceye Berat gecesi denmiştir. Berat gecesi için Arapça eserlerde "şabanın ortasındaki gece", "mübarek gece", "rahmet gecesi" ve "sak gecesi" manalarına gelen terkipler kullanılmaktadır.
BERAT KANDİLİ'NİN FAZİLETİ VE ÖNEMİ
Berat kelimesi; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak anlamına gelmektedir. Berat ve beraet, beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak anlamlarındadır. Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup, ilâhî bağışa ermeleri umulduğu için, sözlük manasına uygun olarak "Berat Gecesi" denilmiştir.
Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat, Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla; hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı; affedilmenin yanında affedici olmayı da, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu da kazandırır.
Bu geceyi ibadet ve taatle geçirmenin çok sevabı ve feyzi vardır. Bu konuda Resul-u Ekrem şöyle buyurmuştur: "Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (şaban ayının on dördüncü günü) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: 'Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim' buyurur." (Ibn Mâce)
Ayrıca, Berat gecesi, Kuran-ı Kerimin Levh-i Mahfuzdan dünya semasına toptan indirildigi gecedir. Buna inzal denir. Kadir gecesinde ise Peygambere ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da tenzil denir.
BERAT KANDİLİ'NDE HANGİ İBADETLER YAPILMALI?
1. Kur'ân-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmelidir.
2. Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmelidir.
3. Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalıdır.
4. Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli, O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmelidır.
5. Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalıdır.
6. Mü'minlerle helalleşilmeli, onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalıdır.
7. Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler güldürülmeli.
8. Kişi kendine ve diğer Mü'min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmelidir.
9. Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı ve vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmelidir.
10. Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmelidir.
11. Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli ve va'z ü nasihat dinlenmelidir.
12. Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalıdır.
13. Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli, hoşnutlukları alınmalı ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalıdır.
14. Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli, iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmelidir.
15. Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalıdır.
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