Yarın Kandil mi, ne kandili? Berat Kandili 2023 hangi gün? Şaban ayının 13.-14.-15. günü ne zaman? Diyanet kandil ve dini günler takvimi

Berat Kandili ne zaman sorusunun cevabı araştırılıyor. İslam alemi için büyük bir önem ve kıymet arz eden üç aylarda Regaip ve Miraç Kandilinin ardından Berat Kandili heyecanla beklenmeye başlandı. Bu rahmet ve bereketli günleri ibadetle geçirerek Allah'ın hoşnutluğunu kazanmayı amaçlayan Müslümanlar 2023 kandil ve dini günlerin tarihlerini öğrenmeye çalışıyor. Peki 06 Mart Pazartesi ne kandili? Yarın kandil mi?

2023 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban ayı içerisinde idrak edilecek Berat Kandili ayın 14. Gününü 15. Gününe bağlayan gece olarak ifade ediliyor.

Bu yıl Berat Gecesi 6 Mart Pazartesi günü idrak ediliyor.