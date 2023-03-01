01 Mart 2023, Çarşamba
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Prof. Dr. Alper Çelik organik tarımın önemini vurguladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.03.2023
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Prof. Dr. Alper Çelik organik tarımın önemini vurguladı

Diarestia Yönetim Kurulu Başkanı Prof Dr Alper Çelik Organik tarım ve catering kavramları son yılların en popüler trendlerinden birisi. Bu trendleri anlayabilmek ve tanımlayabilmek için öncelikle her birine ufakça değinmek gereklidir.

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