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Osman Aydıntepe: “Zaman Birlik Olma Zamanı”

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.03.2023
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Osman Aydıntepe: “Zaman Birlik Olma Zamanı”

İş insanı Osman Aydıntepe, ülkemizin yaşadığı deprem felaketinde, her türlü barınma ve temel ihtiyaçlar konusunda yardımlarını devam ettirdiğini iletti.

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