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Başarılı iş insanı Evren Kahraman’dan alkışlanacak proje

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.03.2023
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Başarılı iş insanı Evren Kahraman’dan alkışlanacak proje

İş insanı Evren Kahraman çocuklar için yaptığı sosyal sorumluluk projesi için herkesi duyarlı olmaya davet etti; “Herkesi çocuklarımızın anılarında güzel izler bırakmaya davet ediyoruz’’ dedi.

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