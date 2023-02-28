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Saç Ekim Uzmanı Adem Köse: Türkiye, sağlık turizminde sınıf atladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.02.2023
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Saç Ekim Uzmanı Adem Köse: Türkiye, sağlık turizminde sınıf atladı

Son yıllarda Türkiye sağlık alanında yaptığı ciddi atılımlar, özellikle Avrupa ve Asya ülkeleri tarafından dikkatle izleniyor.

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