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Şaban ayının kaçıncı günündeyiz? 2023 Şaban ayının 13,14,15. günü ne zaman?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.02.2023
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Şaban ayının kaçıncı günündeyiz? 2023 Şaban ayının 13,14,15. günü ne zaman?

"Şaban ayının kaçıncı günündeyiz?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Üç aylardan ilki olan Recep'in bitmesinin ardından Şaban ayı, 21 Şubat 2023 Salı günü başladı.Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Şaban ayının 13, 14 ve 15. gününde oruç tutulması tavsiye edilmiştir. Peki, 2023 Şaban ayının 13,14,15. günü ne zaman? İşte, ayrıntılar...

Şaban ayı hakkında detaylar müslüman alemi tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Ramazan ayı için geri sayım devam ederken Hazreti Peygamber Efendimiz'in diğer bütün aylardan daha fazla oruç tuttuğu Şaban ayının 13,14,15. günü merak konusu oldu. Peki, Şaban ayının kaçıncı günündeyiz? 2023 Şaban ayının 13,14,15. günü ne zaman? İşte, merak edilen soruların cevabı...

ŞABAN AYI NE ZAMAN 2023?

Üç aylardan ilki olan Recep'in bitmesinin ardından Şaban ayı, 21 Şubat 2023 Salı gününa idrak edildi. Şaban ayının 15. gecesi ise Berat gecesi olarak idrak edilecek.

Berat Kandili, 2023 yılında 6 Mart Pazartesi gününe denk geliyor. 23 Mart'ta ise Şaban ayı, yerini Ramazan ayına bırakacak.

ŞABAN AYI ORUCU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185).

ŞABAN AYININ 13, 14, 15. GÜNÜ NE ZAMAN?

Şaban ayının 13. günü: 5 Mart Pazar

Şaban ayının 14. günü: 6 Mart Pazartesi

Şaban ayının 15. günü: 7 Mart Salı

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi

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