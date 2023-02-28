Şaban ayının kaçıncı günündeyiz? 2023 Şaban ayının 13,14,15. günü ne zaman?
"Şaban ayının kaçıncı günündeyiz?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Üç aylardan ilki olan Recep'in bitmesinin ardından Şaban ayı, 21 Şubat 2023 Salı günü başladı.Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Şaban ayının 13, 14 ve 15. gününde oruç tutulması tavsiye edilmiştir. Peki, 2023 Şaban ayının 13,14,15. günü ne zaman? İşte, ayrıntılar...
Şaban ayı hakkında detaylar müslüman alemi tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Ramazan ayı için geri sayım devam ederken Hazreti Peygamber Efendimiz'in diğer bütün aylardan daha fazla oruç tuttuğu Şaban ayının 13,14,15. günü merak konusu oldu. Peki, Şaban ayının kaçıncı günündeyiz? 2023 Şaban ayının 13,14,15. günü ne zaman? İşte, merak edilen soruların cevabı...
ŞABAN AYI NE ZAMAN 2023?
Üç aylardan ilki olan Recep'in bitmesinin ardından Şaban ayı, 21 Şubat 2023 Salı gününa idrak edildi. Şaban ayının 15. gecesi ise Berat gecesi olarak idrak edilecek.
Berat Kandili, 2023 yılında 6 Mart Pazartesi gününe denk geliyor. 23 Mart'ta ise Şaban ayı, yerini Ramazan ayına bırakacak.
ŞABAN AYI ORUCU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185).
ŞABAN AYININ 13, 14, 15. GÜNÜ NE ZAMAN?
Şaban ayının 13. günü: 5 Mart Pazar
Şaban ayının 14. günü: 6 Mart Pazartesi
Şaban ayının 15. günü: 7 Mart Salı
2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi
Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe
Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma
Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi
Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe
Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar
Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Şaban ayının kaçıncı günündeyiz? 2023 Şaban ayının 13,14,15. günü ne zaman?
- MECLİS TV CANLI YAYIN İZLE! 28 Şubat Meclis bugün saat kaçta toplanacak? EYT görüşmeleri ne zaman?
- ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2023 | YKS sınav başvuru tarihi! TYT - AYT - YDT yeni başvurular ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
- BUGÜN MECLİS'TE! EYT' de 5 önemli konu masada! 3600- 5000 günle erken emeklilik! EYT'de son dakika değişiklik olacak mı?
- ZTK maçları ne zaman oynanacak 2023? Ertelenen Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman başlıyor? Çeyrek final tarihleri ve eşleşmeler...
- Wednesday 2. sezon 1. bölüm ne zaman? Wednesday 2. sezon tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 27 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
- Adana'da okullar ne zaman açılacak 2023? Adana'da okullar tatil mi, ertelendi mi?
- 28 Şubat Salı İzmir'de okullar tatil olacak mı? İzmir'de yarın okullar tatil mi? MEB son dakika açıklamalar!
- İzmir deprem son dakika 2023! 27 Şubat İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...
- Buzağı destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Şubat ayı buzağı destek ödemeleri yattı mı?
- MECLİS'E GELİYOR! EYT staj ve çıraklık sigortası sayılacak mı? EYT staj ve çıraklık sigortası değişti mi?