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Kazım Akşar öldü mü? Kazım Akşar kimdir, neden öldü? İşte hayatı ve rol aldığı diziler

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.02.2023 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023
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Kazım Akşar öldü mü? Kazım Akşar kimdir, neden öldü? İşte hayatı ve rol aldığı diziler

"Kazım Akşar öldü mü, neden öldü?" sorusu araştırılmaya başladı. Ülkü oyuncudan acı haber geldi. Oyuncu ve tiyatro yönetmeni Kazım Akşar, hayata veda etti. 69 yaşındaki Akşar'ın vefatını meslektaşı Melek Baykal duyurdu. Peki, Kazım Akşar kimdir, neden öldü?" İşte, usta oyucunun hayatı...

Usta oyuncudan acı haber geldi. Oyuncu ve tiyatro yönetmeni Kazım Akşar, hayatını kaybetti. Vefat haberini meslektaşı Melek Baykal duyurdu. Kadın İsterse dizisindeki Cavit rolü ile tanınan Kazım Akşar'ın hayatını merak edenler, "Kazım Akşar kimdir, neden öldü?", "Kazım Akşar kaç yaşındaydı?" sorularını gündme getirdi. İşte, oyuncu hakkında tüm detaylar...

KAZIM AKŞAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

Kazım Akşar, 23 Ağustos 1953 tarihinde Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde doğdu.

1970 yılında radyoda Çocuk Saati programına girdi. Radyoda, Arkası Yarın, Mikrofonda Tiyatro'da, oyuncu ve yönetmen olarak yer aldı. 1978 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro yüksek bölümünden mezun oldu. 1979 yılında Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalışmalara başladı.

Baykal, "Ahhhh ki ne ahh… Niye be canım... Bu kadar acının üstüne senin acın kahretti sabah sabah. Çook üzgünüm, okul arkadaşım meslektaşım dostum. Nurlarda uyu. Mekânın cennet olsun, tiyatro camiasının başı sağ olsun" dedi.

USTA OYUNCUNUN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Menajerimi Ara : Ali Bilgin - 2020 (konuk)

Mayıs Kraliçesi : Sencer Aytekin - 2015

Yağmurdan Kaçarken : Tayfun Güneyer - 2013 (Şerif)

Kaos Örümcek Ağı : Cem Gül - 2012 (Güvenlik Müsteşarı)

Küçük Hanımefendi : Özer Kızıltan - 2011-2012 (Numan)

Arka Sokaklar : Orhan Oğuz - 2010

Rüzgar : Nihat Durak - 2008 (Arif Ağa)

Gemilerde Talim Var : Ümit Efekan - 2007 (Kaptan)

Kurtlar Vadisi : Serdar Akar - 2005

Adı Aşk Olsun : Cem Sürücü - 2004 (Ergün)

Kadın İsterse : Yüksel Aksu - 2004 (Cavit)

Kara Melek : Uğur Erkır\Türkan Derya - 1999

Köstebek : Nihat Durak - 1997

Örümcek : Zeynep Tor - 1998

İstanbul 24 Saat : Adnan Azar - 1996

Şahin Tepesi: 1981 - (Lorenzo Lamas) seslendirme

KAZIM AKŞAR FİLMLERİ

Şarkıcı : Ersin Pertan - 2001

Cumhuriyet: Ziya Öztan - 1998 (Fethi Okyar)

Mercan Kolye : Tunca Yönder - 1998

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