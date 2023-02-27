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Sahaya oyuncak yağdıran Selay’ın sahibi Özdemir Aydın: Çocuklar gülsün yeter

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.02.2023
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Sahaya oyuncak yağdıran Selay’ın sahibi Özdemir Aydın: Çocuklar gülsün yeter

Beşiktaş Kulübü’nün depremzede çocuklar için hayata geçirdiği “Bu oyuncak sana arkadaşım” kampanyası dünya çapında yankı uyandırdı. Tribünlerden sahaya yağan oyuncakların yüzde 80’ini Selay Oyuncak gönderdi. Firma sahibi Özdemir Aydın, duygulandıran o görüntüler sonrası “Çocuklar bizim geleceğimiz, tek gayemiz onların mutlu olması” dedi.

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