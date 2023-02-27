Mersin'de fay hattı var mı, deprem bekleniyor mu? Hangi ilçeler riskli? Prof. Dr. Naci Görür uyardı!
6 Şubat'ta gerçekleşen depremlerin ardından artçı sarsıntılar sürmeye devam ediyor. Merkez noktası olamasa da yaşanan depremleri yakından hisseden şehirlerden biri olan Mersin ilinde zaman zaman tedbir amaçlı okullar tatil edilebiliyor. Vatandaşlar bir yandan Mersin'de deprem riski olup olmadığını araştırıyor. Peki Mersin'de fay hattı var mı, deprem bekleniyor mu?
Mersin'de fay hattı var mı, riskli mi sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Deprem bölgelerine yakınlığı sebebiyle yaşanan artçıları ve ana depremleri hisseden Mersin halkı, risk olup olmadığını araştırıyor. Peki Mersin'de fay hattı var mı, deprem bekleniyor mu? Riskli ilçeler hangileri?
MERSİN DEPREM BÖLGESİ Mİ?
AFAD'ın hazırladığı Türkiye deprem fay hatları haritasına göre Mersin 3. derece riskli deprem bölgesinde yer almaktadır.
3. derece riskli iller şu şekilde: Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.
HANGİ İLÇELER RİSKLİ?
Adana üzerindeki Karataş fayının yaratacağı büyük bir deprem, Mersin'in Adana sınırındaki ilçeleri de vuracağı düşünülüyor. Bu sebeple Adana sınırındaki ilçeler oluşacak büyük bir depreme hazırlıklı olunmalı.
HATAY VE ADANA'YA DİKKAT!
Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş depremi sonrası Hatay ve Adana'ya dikkat edilmesini söylerken, Adana'daki Karataş fayı birçok kişiyi korkutuyor.
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- Mersin'de fay hattı var mı, deprem bekleniyor mu? Hangi ilçeler riskli? Prof. Dr. Naci Görür uyardı!
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