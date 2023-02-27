Mersin’de fay hattı var mı, deprem bekleniyor mu? Hangi ilçeler riskli? Prof. Dr. Naci Görür uyardı!

Mersin'de fay hattı var mı, riskli mi sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Deprem bölgelerine yakınlığı sebebiyle yaşanan artçıları ve ana depremleri hisseden Mersin halkı, risk olup olmadığını araştırıyor. Peki Mersin'de fay hattı var mı, deprem bekleniyor mu? Riskli ilçeler hangileri?