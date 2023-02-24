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Elif Laçin: Deprem bölgelerine yardımlara devam edeceğiz

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.02.2023
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Elif Laçin: Deprem bölgelerine yardımlara devam edeceğiz

Elif Laçin yaşanan Kahramanmaraş merkezli, 24 saat içerisinde 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde gerçekleşen depremler sonrasında yıkılan Adıyaman'a aynı gün içerisinde giderek, 100 adet konteyner ev, 3 tır gıda ve muhtelif ürünler yardımı götürerek, Adıyaman'a desteklerinin devam edeceğini iletti.

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